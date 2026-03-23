Un hogar de ancianos fue clausurado en la localidad de Trevelin, Chubut, por condiciones insalubres, principalmente una infestación de chinches que generó picaduras en los residentes.

Una serie de denuncias anónimas llegaron a la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Chubut con videos que mostraban hasta qué punto las condiciones de vida de la residencia vulneraban los derechos humanos de las personas mayores internadas allí. Las grabaciones daban cuenta de presencia de plagas en los colchones, que derivaron en problemas de salud en los jubilados y jubiladas que vivían en el lugar.

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A partir de las denuncias, la Defensoría realizó una inspección y constató que el hogar funcionaba en condiciones insalubres: la extrema suciedad se expresaba en olores persistentes y una plaga de chinches en los colchones y la ropa de cama que atacó a los residentes.

Inmediatamente, la Defensoría labró un acta y ordenó la clausura del establecimiento. Los adultos mayores que vivían allí fueron reubicados en otras instalaciones, para resguardar su integridad. Se dio intervención al Municipio de Trevelin y al Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut.

La Defensoría denuncia "violencia institucional" e "incumplimiento grave del deber de cuidado"

“La permanencia de personas adultas mayores en condiciones insalubres, con afectación directa a su salud, constituye una forma de violencia institucional y un incumplimiento grave del deber de cuidado, cuya responsabilidad es indelegable por parte del Estado", dijo a través de un comunicado la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Chubut.

Asimismo, se denunció el caso ante el Ministerio Público Fiscal para que constaten las posibles responsabilidades penales de los encargados. La justicia intervino y allanó el establecimiento. La causa continúa en investigación.

MB/ff