El consumo regular de café y té se vinculó con una reducción del 18% en el riesgo de desarrollar demencia, según los resultados de una investigación que realizó un seguimiento de pacientes durante 43 años. El estudio analizó el impacto de la cafeína en el cerebro a largo plazo y fue difundido por organismos de salud y publicaciones científicas internacionales para evaluar su relevancia en la salud pública.

Los datos recolectados indicaron que los componentes bioactivos presentes en la cafeína no solo funcionan como estimulantes del sistema nervioso central de forma temporal. La evidencia científica acumulada durante el periodo de observación sugirió que estas sustancias poseen un efecto neuroprotector que persiste en el tiempo y colabora en la preservación de las funciones mentales.

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La investigación se centró en el desempeño de adultos mayores que mantuvieron el hábito de ingerir infusiones cafeinadas de manera moderada a lo largo de su vida adulta. Los especialistas observaron que este grupo presentó un mejor rendimiento en pruebas de memoria y velocidad de procesamiento en comparación con quienes no consumieron estas bebidas de forma habitual.

El rol de los componentes bioactivos en la salud cerebral

El análisis técnico de los resultados permitió identificar que la cafeína interactúa con los receptores de adenosina en el cerebro, lo que podría prevenir la acumulación de proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Esta interacción mecánica fue una de las claves para explicar la menor incidencia de casos de demencia registrados en la muestra poblacional estudiada.

Diversas instituciones, como la National Coffee Association y centros de investigación en salud europeos, destacaron que el café contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Estos elementos actúan contra el estrés oxidativo, un proceso biológico que daña las neuronas y acelera el envejecimiento de los tejidos cerebrales en individuos con predisposición genética.

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El estudio subrayó que el beneficio se observó principalmente en el consumo moderado, definido generalmente entre tres y cinco tazas diarias. Los investigadores advirtieron que el exceso de cafeína o la adición de azúcares y grasas saturadas en las bebidas podría alterar los resultados positivos observados en la salud cardiovascular y cognitiva de los sujetos.

Metodología y alcance del seguimiento de 43 años

La metodología empleada consistió en un monitoreo constante de los hábitos alimenticios y el estado clínico de los participantes desde su mediana edad hasta la vejez. Este enfoque permitió descartar factores externos temporales y establecer una correlación estadística sólida entre la ingesta de cafeína y la estabilidad de las capacidades cognitivas.

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"Nuestros hallazgos sugieren que el consumo de cafeína a lo largo de la vida adulta está asociado con un menor riesgo de demencia y una mejor función cognitiva en edades avanzadas", señaló el informe técnico publicado originalmente en revistas de neurología clínica. La consistencia de los datos a través de las décadas otorgó una validez estadística superior a la de estudios transversales de corta duración.

Los resultados también diferenciaron los efectos entre el café y el té, aunque ambos mostraron propiedades protectoras. En el caso del té, se atribuyó parte del beneficio a los flavonoides, mientras que en el café la concentración de polifenoles fue el factor determinante para la reducción del riesgo reportado por el equipo de investigación.

El estudio concluyó que el consumo de café se posiciona como una herramienta preventiva accesible debido a su bajo costo y amplia disponibilidad. Los registros oficiales de la investigación quedaron asentados en los archivos de salud correspondientes, donde se detalla que los pacientes con mayor consumo de cafeína presentaron menores biomarcadores de inflamación cerebral en las etapas finales del seguimiento.