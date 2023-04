Críticas al Senado por no tratar el proyecto de ley de alcohol cero

Luego de que el jueves no se tratara en el Senado de la Nación el proyecto de ley de alcohol cero al volante, las críticas a la actitud de abandonar el recinto por parte de los bloques de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unidad Federal (UF) no tardaron en aparecer. Se trató, en definitiva, de una situación que generó malestar y dolor entre los familiares de víctimas de tránsito que estaban presentes en el recinto a la espera de la votación.

Se presume que en la sesión del próximo 13 de abril podría volverse a tratar.

Una de las primeras voces en rechazar la actitud de los bloques de JxC y UF fue la de Viviam Perrone, integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor.

“Siento una gran tristeza porque el jueves pudimos ver que las vueltas políticas son más importantes que lo que necesita la sociedad. Importa más estar de un lado o del otro de la grieta que lo que necesita la gente para salvar vidas”, afirmó Perrone, durante su charla con PERFIL. “Son peleas internas que no entiende nadie. Hay que saber cuál es la discusión de fondo. Si no se trató porque existió dinero por parte de la industria vitivinícola o si fue realmente porque el Frente de Todos (FdT) no cumplió con una agenda programada”, se preguntó la integrante de la asociación civil, sin ocultar su enojo.

Por su parte, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) también hicieron oír su descontento.

“Hay que llamar a las cosas por su nombre; los senadores que no quisieron votar alcohol cero al volante deberán mirar a las familias de las víctimas y a la sociedad y hacerse cargo de que fueron ellos los responsables de no votar esta ley. Ahora tendrán la posibilidad la próxima sesión de enmendar este error tremendo que lo único que puede provocar es seguir perdiendo vidas en siniestros viales con el alcohol como protagonista”, exclamó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

“Entendemos el dolor y la indignación de los familiares que hace tantos años buscan que esto avance. Es inentendible que senadores que están a favor de votar por esta ley se hayan ido de sus lugares por obedecer las órdenes de Alfredo Cornejo, representante no del pueblo de Mendoza, sino del lobby de algunos empresarios bodegueros poderosos. Desde la ANSV, vamos a seguir peleando para lograr pronto que se sancione esta ley que salvará vidas”.

Como se recordará, el proyecto de ley de alcohol cero al volante había logrado media sanción en Diputados a fines del año pasado por amplia mayoría de votos a favor y está en condiciones de ser tratado en el Senado luego de obtener dictamen favorable en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Luego de que no avanzara su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias entre enero y febrero de este año, se esperaba que el jueves se convirtiera en ley nacional esta normativa, que busca llevar a cero el límite permitido de alcohol en sangre al conducir vehículos en todo el territorio nacional.