El Gobierno denunció que la supuesta venta de carne de burro en Argentina es una operación mediática

El Gobierno de Javier Milei rechazó el informe de un medio extranjero sobre la supuesta venta de carne de burro, calificándolo de operación mediática “con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”.

La agencia Noticias Argentinas señaló que se trata del medio alemán DW Español, cuya versión española publicó una noticia con el título: “Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna”.

La nota describe que nuestro país “agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna, que se disparó un 70 % en el último año”.

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Los argentinos dejaron de comer 5 kilos de carne vacuna en un año por el alza de precios

Desde su Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno respondió con un extenso posteo: “El medio extranjero DW, que viene operando a diario en la Argentina, amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”.

Luego aclara que “se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica de los argentinos”.

A continuación, asegura que, durante la actual gestión, la inflación “se ha reducido drásticamente” mientras la economía “avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”.

En ese contexto, afirma que “los datos oficiales son contundentes” y afirma —sin especificar el animal— que “durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante, y la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026”.

La inflación en alimentos aceleró en la tercera semana abril con una suba de 1,4%

En ese punto, asegura que “nuestro país mantiene uno de los niveles más altos en consumo per cápita de carne vacuna de la más alta calidad, pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva”.

El texto cierra con una comparación insólita, aseverando que “más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados. Prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio”.

Posteo del Gobierno sobre la venta de carne de burro

El presidente de Colombia cuestionó a la Argentina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, opuesto ideológicamente a Javier Milei, aprovechó la polémica sobre la presunta venta masiva de carne de burro en Argentina para cuestionar a su colega.

Gustavo Petro contra Javier Milei por la supuesta venta de carne de burro en Argentina

“Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro? Esto no puede pasar en Colombia”, se distanció.

HM/ML