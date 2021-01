Rechazan los dichos de Juan José Sebreli por comparar a los porteños con los judíos

El Museo del Holocausto cuestionó esta semana al filósofo Juan José Sebreli, quien opinó que "el chivo expiatorio actual con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, los porteños" y comparó a los habitantes de la ciudad del Buenos Aires con los judíos en la Alemania nazi. Sus dichos fueron en el marco de una entrevista a la Revista Ñ, del diario Clarín, titulada "La libertad y la peste, un recorrido a cuatro manos entre Sebreli y Gioffré".

"El chivo expiatorio actual con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, los porteños. Son casi como judíos en la Alemania nazi. Tomo posición frente a esto: yo me considero porteño y no argentino. No puedo sentirme compatriota de un formoseño, por lo tanto estoy más cercano de un montevideano. Ni digamos del norte o el sur, para mí no existen", comentó el sociólogo.

El Museo del Holocausto, que investiga y divulga estudios sobre el genocidio del pueblo judío en la Argentina, "lamentó y rechazó" la comparación de Sebreli, mediante un descargo en redes sociales.

Sobre los dichos de Juan José Sebreli 👇 pic.twitter.com/u4Jez2XOlH — Museo del Holocausto de Buenos Aires (@museoshoa) January 3, 2021

"En su análisis político consideró que los porteños eran un chivo expiatorio, 'casi como los judíos en la alemania nazi'. Es un claro ejemplo de la banalización de la Shoá que ofende la memoria de las víctimas", expresó la institución, a través de un posteo en sus cuentas oficiales.

Sebreli junto con Marcelo Gioffré​ publicaron recientemente Desobediencia civil y libertad responsable (Sudamericana) es un breve ensayo, generado entre el otoño y el invierno de este particular año. Los autores analizan las pestes más famosas de la humanidad, desarrollan el concepto de desobediencia civil y critican las medidas del gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia.

El pensador apuntó contra la vicepresidenta en otro momento de la entrevista: "Si no logramos frenar al kirchnerismo y meter presa a Cristina, porque ella ni va a renunciar ni se va a calmar, caeremos en una dictadura tipo Venezuela. Esto es una semidemocracia, pero va a desaparecer", expresó.

CI/FF