El monumento más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires está de fiesta. Este sábado se celebrarán las nueve décadas del Obelisco con un despliegue artístico y tecnológico que transformará por completo la fisonomía del centro porteño. A partir de la tarde, la avenida Corrientes se convertirá en un gran escenario peatonal donde vecinos y turistas podrán disfrutar de un recorrido histórico, intervenciones performáticas y espectáculos de luces sobre la estructura de hormigón de 63 metros de altura que proyectó el arquitecto Alberto Prebisch en 1936.

Para acompañar los festejos, los bares, pizzerías, restaurantes, rooftops y teatros de la zona extenderán su horario de atención hasta las 3 de la madrugada, permitiendo que la icónica avenida recupere su máximo esplendor nocturno en una jornada que promete ser histórica.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el frío polar dominará el inicio del fin de semana largo sin lluvias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un viaje inmersivo por las nueve décadas de historia

A partir de las 19:00 horas, cada cuadra de la avenida Corrientes, en el tramo comprendido entre Callao y Cerrito, invitará a los asistentes a sumergirse en una propuesta interactiva. Se distribuirán seis estructuras con forma de obelisco que funcionarán como estaciones temáticas, representando cada una una época distinta de la vida cultural de Buenos Aires a través de música, personajes caracterizados y ambientación visual:

Década de 1930 (La creación del coloso): Entre Callao y Rodríguez Peña, el espacio estará inspirado en la Buenos Aires de principios del siglo XX, con artistas vestidos como canillitas y lustrabotas que utilizarán megáfonos para anunciar la inauguración del monumento.

Décadas de 1940 y 1950 (Tango): Entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana se hará presente mediante la actuación de un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile que recreará la edad de oro del tango porteño.

Década de 1960 (Disco y psicodelia): Entre Montevideo y Paraná, se instalará un sector escenográfico colmado de la estética de los años 60, con personajes caracterizados y una fuerte impronta visual de la época.

Década de 1970 (Cultura DJ y vinilos): Entre Paraná y Uruguay, se montará una estación sonora donde un DJ en vivo pasará música exclusivamente en formato de vinilo con los grandes éxitos de esos años.

Décadas de 1980 y 1990 (Cultura pop y neón): Entre Uruguay y Talcahuano, la propuesta se volcará a una intervención visual con neones, escenografía lumínica, guitarristas y artistas que revivirán la estética pop de finales de siglo.

Década de 2000 (Cultura urbana contemporánea): Entre Talcahuano y Libertad, la cuadra vibrará con DJs en vivo repasando los sonidos de los años 2000, acompañados por performers alineados con las tendencias de esa transición generacional.

A partir de la tarde, la avenida Corrientes se convertirá en un gran escenario peatonal donde vecinos y turistas podrán disfrutar de un recorrido histórico.

El cronograma completo de los festejos hora por hora

Para quienes deseen planificar su recorrido y no perderse ninguna de las atracciones principales, la organización confirmó los horarios oficiales de cada actividad:

17:00 hs: Apertura oficial con un acto simbólico donde los familiares de Alberto Prebisch subirán al mirador del Obelisco.

19:00 hs: Inicio de la súper fiesta y apertura simultánea de las seis estaciones temáticas a lo largo de la avenida Corrientes.

21:00 hs: Comienzo del show central en la avenida Corrientes (entre Libertad y Cerrito), que incluirá una impactante proyección de mapping 3D sobre la estructura del Obelisco acompañada por la música en vivo de la Orquesta de Cámara dirigida por Damián Mahler.

22:00 hs: Segunda función del espectáculo de mapping 3D y orquesta en vivo para el público que se sume más tarde.

23:00 hs: Presentación especial de la Orquesta "Por siempre Astor", que brindará un concierto en homenaje a la obra del maestro Astor Piazzolla.

00:00 hs: Concierto en vivo de Joaco Burgos, quien repasará un variado repertorio con los grandes clásicos del rock nacional.

00:50 a 01:30 hs: Cierre del evento y de la propuesta bailable en plena calle a cargo de No Name DJs.

Jorge Macri anunció cambios para choferes de aplicación y taxis: una por una, las 18 modificaciones

API