El príncipe Guillermo debutó como actor en televisión por el coronavirus

por Ernesto Ise

El coronavirus en Inglaterra hizo estragos y aún no consigue aplanar la curva. Este jueves 23, la televisión inglesa lanzó un especial para juntar fondos y el príncipe Guillermo participó como actor. Durante poco más de dos minutos, en Big Night In, William protagonizó una escena que lo muestra "como actor” en una conversación con el comediante Stephen Fry. Paradoja del destino, su hermano el príncipe Harry se instaló en Hollywood, pero es William quien se adelanta y debuta como actor y junto a un consagrado artista inglés.

El príncipe hizo de Blackadder y el comediante de Lord Melchett, personaje que él mismo tuvo en Blackadder, una exitosa serie televisiva inglesa. Vía Zoom -la plataforma del covid19 por excelencia-, el duque de Cambridge y Fry mantuvieron un diálogo escrito por Richard Curtis, coguionista de la mencionada serie. Para evitar traspiés, el sketch fue pregrabado.

Si la ironía es una caraterística publicitada de los británicos, Guillermo -de 38 años- se encargó de subrayarla. Guión mediante, soportó los comentarios irónicos de Stephen Fry acerca de su rudimentario manejo de Zoom. Y se tomó de tópicos que parecen universales en padres con hijos en edad escolar en este tiempos de aislamiento social: William dijo que los deberes de la escuela de sus tres hijos era lo más parecido a una pesadilla en esta cuarentena. También se coló otro: la televisión y las series.

El príncipe dijo que era todo un tema para él no poder ver East Enders (una serie juvenil muy exitosa y popular en Inglaterra los años 80), y por eso le pedía a Fry -en versión Lord Melchett- sugerencias para suplir esa carencia televisiva. La propuesta fue Tiger King, reciente lanzamiento de Netflix.

“Por costumbre evito mirar cosas sobre la realeza”, respondió el príncipe. Humor inglés al fin, los comentarios en redes de los televidentes -casi todo Inglaterra. en vivo durante la transmisión de la BBC, dieron por aprobado el debut como actor de Guillermo que cerró mostrándolo a él, su mujer Kate y sus tres hijos George, Louis y Charlotte, aplaudiendo al servicio médico público de Inglaterra. Y pantalla partida, también aparecieron aplaudiendo su padre y Camila Parkes Bowls. Big Night In, el teletón televisión de la BBC recaudó -en dólares- unos US$ 33 millones, que se hicieron US$ 60 millones porque el gobierno inglés duplicó el monto recaudado.

EI / DS