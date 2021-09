El servicio de Instagram sufre caídas a nivel global y los usuarios no pueden publicar

Miles de usuarios de la red social Instagram en todo el mundo reportaron este jueves 2 de septiembre problemas en el servicio, tanto para actualizar las publicaciones como para subir fotos al sitio, según indicó el portal especializado Downdetector.

De igual modo que en otros países, y tal como ocurre en estos caos, en Argentina desde temprano los usuarios comenzaron a postear los problemas de la app de fotografías en la red social Twitter, en la que denunciaban fallas en el sistema al momento de querer cargar fotos o subir información.

Instagram prueba con reposteos para fomentar la interacción

En este sentido, y de acuerdo con ese portal especializado, que informa el estado en tiempo real de distintos sitios web, alrededor de las 8 de la mañana de hoy se produjo un pico en las quejas de los usuarios de Instagram, quienes no podían actualizar los posteos, enviar mensajes o subir fotos.



Si bien todavía Instagram no informó los motivos de la falla generalizada, sí se detectaron varios inconvenientes. En este caso, las publicaciones nuevas presentaron problemas al intentar cargarse, al tiempo que la aplicación sufrió caídas en el rendimiento. De todas maneras, el problema más importante es el que impide que se realice una conexión con el servidor, haciendo que la app no funcione correctamente.

