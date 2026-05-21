El Tren Sarmiento funcionará con servicio limitado desde el primer servicio del sábado 23 de mayo hasta el último tren del lunes 25 de mayo debido a trabajos de renovación en el sistema de señalamiento. Las obras abarcaron la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Moreno. La medida coincidió con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución de Mayo, un período de alta circulación de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La empresa estatal Trenes Argentinos comunicó la suspensión parcial del recorrido a través de un documento oficial donde detalló el alcance de las tareas. La firma indicó que la parálisis del servicio en el sector afectado respondió a regulaciones estrictas de seguridad de las cuadrillas de operarios. "Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional", explicaron las autoridades de la compañía del transporte público.

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Qué estaciones del Tren Sarmiento quedaron fuera de servicio durante el fin de semana largo de mayo

Los trenes del ramal Once-Moreno circularán de manera reducida y únicamente realizarán el recorrido entre las estaciones de Once y Merlo. El cronograma oficial pautó el restablecimiento completo de las frecuencias y de las paradas a partir del martes 26 de mayo. Las intervenciones técnicas formarán parte de un plan de contingencia mayor financiado bajo el marco regulatorio de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Poder Ejecutivo nacional.

El corte temporal del diagrama habitual dejó sin servicio de transporte ferroviario a las estaciones de Paso del Rey y Moreno, cabecera tradicional del servicio de pasajeros. Además, las obras civiles forzarán la cancelación total del ramal diésel que conecta las localidades de Moreno y Mercedes. Las catorce estaciones intermedias de ese tramo de media distancia del oeste bonaerense, entre las que figuraron Luján y General Rodríguez, quedarán sin actividad operativa durante las tres jornadas.

El Tren Sarmiento funcionará con servicio limitado desde el primer servicio del sábado 23 de mayo hasta el último tren del lunes 25 de mayo

Los equipos técnicos concentrarán las tareas civiles en la modernización tecnológica de la infraestructura de la cabina de señales ubicada en Moreno. Este proceso de restauración técnica representará una continuidad de los trabajos mecánicos realizados de forma previa en los nodos de control de Castelar y Haedo. Las autoridades logísticas advirtieron que la continuidad del cronograma de obras quedó supeditada a las condiciones climáticas del fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires.

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Cómo se manejaran los subtes durante el feriado del 25 de mayo

Debido al feriado nacional, el servicio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y el Premetro operarán con un cronograma especial, adaptado a los horarios habituales de los días domingos y feriados. Esto significa que las distintas líneas comenzarán a prestar servicio más tarde de lo común (a partir de las 8:00 horas) y finalizarán sus recorridos entre las 22:00 y las 22:30 horas, según la cabecera. Se recomienda a los usuarios tener en cuenta esta frecuencia reducida a la hora de planificar sus viajes durante la jornada festiva.

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