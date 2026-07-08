Festejos del 9 de julio en CABA: horario del desfile militar, Tedeum y el mapa de cortes de calle por el Día de la Independencia

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vestir sus calles de celeste y blanco en una nueva conmemoración del Día de la Independencia. La jornada patria contará con una cargada agenda de celebraciones que incluirá el regreso de los grandes despliegues patrióticos en el espacio público, convocando a miles de vecinos y visitantes.

Para quienes tengan planeado asistir a las actividades o deban movilizarse por la capital durante el feriado, resulta indispensable conocer de antemano el cronograma detallado de los principales actos oficiales y el esquema de ordenamiento urbano dispuesto por las autoridades porteñas.

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Horario y cronograma del desfile militar del 9 de julio

El plato fuerte de las celebraciones urbanas será el imponente desfile de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, un espectáculo que promete congregar a una multitud a lo largo de su traza. El horario del desfile militar del 9 de julio está pautado para comenzar formalmente a las 11:00 de la mañana. El despliegue de los efectivos, vehículos pesados, bandas musicales y delegaciones criollas se desarrollará a lo largo de la Avenida del Libertador, una de las arterias más amplias y emblemáticas de la zona norte de la ciudad.

El palco oficial, donde se ubicarán las máximas autoridades del Gobierno Nacional, ministros y la cúpula militar, estará emplazado en las inmediaciones del cruce de Avenida del Libertador y la Avenida Mariscal Ramón Castilla, en el barrio de Palermo. La columna humana y motorizada iniciará su marcha desde la zona de la Avenida Infanta Isabel y avanzará en sentido centro, concluyendo su recorrido en la intersección con la Avenida Pueyrredón. Se recomienda al público que desee asistir y conseguir una buena ubicación, llegar con bastante antelación a los sectores habilitados para peatones.

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Celebración del Tedeum tradicional en la Catedral Metropolitana

Las actividades formales de los actos oficiales del día de la independencia comenzarán temprano por la mañana en el corazón histórico e institucional de la ciudad. El epicentro de la primera parte de la jornada será la Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo la tradicional celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La ceremonia religiosa, que contará con la presencia del Presidente de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad y los representantes de los diferentes cultos, está programada para dar inicio a las 9:30 de la mañana. Previo al ingreso al templo, las autoridades realizarán el habitual izamiento de la Bandera Nacional en el mástil central de la plaza, acompañado por los acordes del Himno Nacional Argentino interpretado por las fanfarrias militares. Tras la finalización del oficio religioso, la comitiva oficial se trasladará de forma directa hacia el sector norte de la ciudad para dar inicio al desfile.

La ceremonia religiosa contará con la presencia del Presidente de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad y los representantes de los diferentes cultos

Cortes de calle por el feriado en CABA y accesos cerrados

Debido a la magnitud de los eventos y al desplazamiento de las tropas y vehículos, el tránsito vehicular sufrirá importantes modificaciones en distintas áreas del centro porteño y de los barrios de Recoleta y Palermo. El esquema de cortes de calle feriado caba comenzará a implementarse de forma progresiva desde las primeras horas de la madrugada, afectando tanto a avenidas principales como a calles aledañas.

La zona de Plaza de Mayo y el perímetro delimitado por las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem, Belgrano y la calle Bernardo de Irigoyen se encontrará cerrado al tránsito general desde las 7:00 hasta el mediodía por las ceremonias del Tedeum. Por su parte, la Avenida del Libertador estará totalmente interrumpida a la circulación vehicular entre la Avenida Dorrego y la Avenida Pueyrredón desde las 8:00 de la mañana hasta la finalización total de las actividades de limpieza y desconcentración por la tarde.

Asimismo, los accesos desde la Autopista Illia hacia la Avenida del Libertador permanecerán cerrados durante gran parte de la jornada, por lo que las autoridades aconsejan utilizar el transporte público, en especial las líneas de subterráneo que no verán alterados sus recorridos subterráneos, para evitar demoras e inconvenientes en los traslados urbanos.

API/MSS