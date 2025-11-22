La Fiesta de la Bondiola y la Tradición regresa con una nueva edición a General Belgrano este fin de semana largo que es del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. El evento tendrá por supuesto lo mejor de la gastronomía regional, música en vivo, paseo de artesanos, juegos para chicos y habrá también un desfile criollo.

Organizada por la Dirección de Turismo, el evento invita a ser parte de las distintas recetas y sabores de la bondiola, uno de los cortes de cerdo más demandados.

Qué hacer en Buenos Aires durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dónde se realizará la Fiesta de la Bondiola y la Tradición

El evento tiene entrada libre y gratuita, y se realizará el domingo 23 de noviembre en el Predio Mateo Bruzzo, a orillas del Río Salado. Los visitantes podrán encontrar sabores locales y la posibilidad de conocer un destino tranquilo y accesible de la provincia.

Al mismo tiempo, la Fiesta de la Bondiola contará con stands de comida, un patio gastronómico, desfiles y juegos infantiles para disfrutar.

Qué hacer en General Belgrano, la escapada ideal a pocas horas de Buenos Aires

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, General Belgrano se posiciona como uno de los destinos bonaerenses favoritos para quienes buscan descanso, termas, gastronomía regional y actividades al aire libre.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 29, este municipio ofrece un entorno natural perfecto para una escapada de fin de semana, con propuestas para familias, parejas y viajeros que desean desconectar del ritmo urbano.

Algunos de sus atractivos principales son el Paseo costanero del Río Salado, que cuenta con diversos espacios para recorrer, hacer picnics, pescar o simplemente disfrutar del paisaje. Rodeado de muelles y paradores gastronómicos, los visitantes podrán degustar los platos regionales.

El Parque Municipal tiene áreas recreativas, parrillas, senderos y acceso a distintos balnearios naturales sobre el río, especialmente concurridos durante los meses de calor. Para los amantes de la ciudad, la Parroquia Santa Rosa de Lima está en el centro de General Belgrano.

Qué recorrer este fin de semana largo: las 3 calles más imperdibles y fotogénicas de Buenos Aires | Perfil

Cómo llegar a General Belgrano desde Buenos Aires

En auto: ir por la Autopista Buenos Aires – La Plata. Luego tomar la Ruta Provincial 2 hasta Brandsen. Continuar por la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano.

MC