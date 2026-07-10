Fuerte advertencia de pediatras por el aumento de las apuestas online entre adolescentes durante el Mundial

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una fuerte advertencia por el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes durante el Mundial de Fútbol 2026. La entidad sostuvo que el torneo internacional, sumado a la masiva difusión de contenidos deportivos en redes sociales y plataformas digitales, favoreció una mayor exposición de los menores de edad a sitios de juego, una actividad prohibida para menores de 18 años.

En un documento difundido por la institución, los especialistas señalaron que la competencia, que atraviesa su etapa decisiva, potenció la presencia de publicidades vinculadas a apuestas deportivas, muchas de ellas protagonizadas por futbolistas, clubes e influencers, lo que contribuye a naturalizar una práctica que consideran de alto riesgo para niños y adolescentes.

“La preocupación aparece cuando la pasión por el deporte se transforma en una puerta de entrada fácil a las apuestas para los chicos. Se naturaliza esa conducta cuando la capacidad para controlar los impulsos, evaluar los riesgos y anticipar las consecuencias de las propias decisiones aún está en proceso de maduración”, explicó a Clarín Silvina Pedrouzo, pediatra y presidenta de la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación de la SAP.

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Uno de cada tres adolescentes ya apostó por internet

La advertencia se apoya en distintos estudios que muestran la expansión del fenómeno entre los jóvenes. De acuerdo con la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO sobre 5.910 chicos y adolescentes de entre 9 y 17 años de zonas urbanas del país, uno de cada tres reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez.

El relevamiento también indicó que la práctica aumenta con la edad y es más frecuente entre varones de entre 12 y 17 años.

Otro dato que despertó preocupación entre los especialistas es que el 64% de los adolescentes afirmó buscar maneras de ganar dinero fácilmente a través de internet. Para la SAP, esa tendencia refleja la circulación de mensajes que prometen ganancias rápidas y que pueden derivar tanto en apuestas como en estafas digitales u otros mecanismos que presentan el dinero como una recompensa inmediata.

Además, investigaciones del CONICET citadas por la entidad revelan que más del 90% de los adolescentes que comenzaron a apostar lo hicieron por influencia de un amigo. El componente social, la adrenalina y la posibilidad de ganar dinero aparecen entre los principales factores que impulsan estas conductas.

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Para la SAP, el problema no responde únicamente al crecimiento de las plataformas de apuestas, sino a un ecosistema digital que combina videojuegos, redes sociales, entretenimiento y deporte, haciendo cada vez más difusa la diferencia entre jugar y apostar.

“Lo más preocupante no es solo su expansión por la publicidad constante y las redes, sino que se han incorporado al mundo digital de muchos adolescentes como si fueran una forma más de entretenimiento”, sostuvo Silvina Pedrouzo en la entrevista.

El documento también advierte que el contacto con estas dinámicas comienza incluso antes de que un adolescente realice una apuesta con dinero real. Muchos videojuegos incorporan mecanismos similares a los juegos de azar, como cajas de recompensa, sobres virtuales, ruletas o premios sorpresa, que acostumbran a los usuarios a esperar una gratificación cada vez mayor.

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Un cerebro más vulnerable a las recompensas inmediatas

Los pediatras explican que la adolescencia constituye una etapa especialmente sensible del desarrollo cerebral. Durante esos años, las áreas relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas alcanzan un alto nivel de actividad antes de que finalice la maduración de los circuitos responsables del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones.

Ese desequilibrio, indican, incrementa la impulsividad y vuelve más atractivas aquellas actividades que prometen beneficios rápidos.

La SAP también alertó que, pese a las restricciones legales, muchos adolescentes logran acceder a las plataformas utilizando datos falsos o documentación de adultos, mientras que la ausencia de una ley nacional específica y las limitaciones en los sistemas de verificación dificultan un control efectivo.

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Los adolescentes y las apuestas: cuáles son las señales de alerta

Los especialistas diferencian una experiencia ocasional de un uso problemático o de una adicción. El trastorno aparece cuando la conducta deja de ser recreativa y comienza a afectar el desempeño escolar, la vida familiar, las relaciones sociales y el bienestar emocional.

Entre las principales señales de alarma mencionan la irritabilidad cuando no pueden apostar, cambios bruscos de humor, ansiedad, mentiras relacionadas con el dinero o el tiempo que dedican a la actividad, pérdida de control sobre el impulso de seguir jugando e intentos fallidos por abandonar la conducta.

También pueden presentarse un descenso del rendimiento escolar, aislamiento social, pérdida de interés por otras actividades, trastornos del sueño y del apetito, dolores de cabeza, cansancio, síntomas de ansiedad o depresión, movimientos inexplicables de dinero en billeteras virtuales e incluso un interés excesivo por los resultados deportivos.

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En los casos más avanzados, pueden aparecer pedidos reiterados de dinero para continuar apostando.

El rol de las familias y las escuelas

Desde la SAP remarcan que la detección temprana mejora las posibilidades de intervención y reduce el riesgo de desarrollar una adicción. Por ese motivo, proponen que las consultas pediátricas incorporen preguntas sobre hábitos digitales y posibles consumos problemáticos relacionados con las apuestas.

La entidad también asigna un papel clave a las escuelas, a las que considera fundamentales para promover el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales y un uso responsable de la tecnología. Sin embargo, sostiene que el acompañamiento familiar continúa siendo el principal factor de protección.

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Como parte de las estrategias preventivas, la SAP también recomienda fomentar actividades recreativas, deportivas y sociales fuera del entorno digital, para que los adolescentes encuentren espacios de gratificación alejados de las plataformas diseñadas para mantenerlos conectados de manera permanente.

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