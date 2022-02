Juan, un sobreviviente de la cocaína envenenada: "Sé que no tengo que volver a hacerlo"

Juan, una de las personas infectadas por consumir cocaína adulterada, contó su experiencia: "Estuve con vómitos de sangre. Empezó el martes, estaba con los chicos y después de consumir me agarró dolor de panza y de cabeza y empecé a vomitar", contó el joven a la salida del Hospital Zonal General de Agudos, "Dr. Carlos Bocalandro".

Además, detalló que no había aspirado cocaína, si no que la había fumado mezclada con marihuana. Por esto, entiende Juan que no fue letal en su caso.

Sobre el tratamiento recibió para tener el alta dijo que recibió suero y le que hicieron estudios de laboratorio. "Estoy consciente que no lo tengo que hacer más", dijo al mismo tiempo de reconoce que había sentido "miedo".

"El susto me va a ayudar a recuperarme, nunca más. Ya está. Tengo muchos amigos y conocidos que están con lo mismo", dijo en declaraciones a los móviles de radio y televisión que estaban en el lugar. También lamentó que tiene conocidos que fallecieron.

Juan consumió la cocaína el martes por la noche en un bar mientras tomaba cerveza con amigos. A partir de ahí comenzó a sentirse mal y cuando llegó a su casa con la vista nublada comenzó a vomitar con sangre, según relató.

"No pensaba que era por eso. Sé que no tengo que volver a hacerlo", cerró su testimonio.

Quiénes son los sospechosos

Por ahora, son siete los detenidos son siete y están a disposición de la Justicia. El principal sospechoso es Joaquín "El Paisa" Aquino, que fue detenido este jueves como supuesto líder de la banda narco que venía en Tres de febrero la cocaína adulterada.

La lista de detenidos la integran Alberto Ramón Medina, Mónica del Carmen Altamirano, Ayala Icasati Manuel Alberto, Pereyra Karina Celeste, Julio César Ferrari y Marcelo David Canuhe.

El fiscal de la causa es Paul Starc, de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. Fuentes de la investigación señalaron a PERFIL que se investiga la infracción de la Ley de Drogas, 23.737, por venta organizada de cocaína, y asociación ilícita.