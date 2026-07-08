Juicio por el caso Loan: declaran dos tías del niño y el padre de uno de los acusados

Este miércoles continúa el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con la declaración del padre de Antonio Benítez, uno de los acusados, y Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, tías del niño desaparecido en Corrientes hace más de dos años, según detalló la Argentina Noticias Argentinas.

En la que es la novena audiencia en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional se presentarán declaraciones de suma importancia para el caso. No obstante, hasta el momento ninguno de los implicados rompió el pacto de silencio y hay dudas sobre si alguno de los acusados en la investigación principal hablará finalmente ante el Tribunal.

Caso Loan: declaran familiares y el testigo clave que vio huellas en el barro

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El excomisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; la tía de Loan, Laudelina Peña, y su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez son los señalados por la causa principal.

Durante la jornada de este miércoles frente al Tribunal Oral Federal las expectativas recaen especialmente sobre las declaraciones de las dos mujeres, tías del menor, ya que ambas fueron mencionadas durante la investigación que dio origen al juicio.

Gabina Valeria Noguera, tía de Loan y sargento de la Policía de Corrientes, se comunicó telefónicamente con Laudelina Peña el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición del niño, cuando afirmaba que había encontrado el botín del pequeño.

En paralelo, Lidia Isabel Noguera, también tía materna de Loan, declaró en la instrucción que vio a Antonio Benítez, esposo de Laudelina, sin remera durante la búsqueda del menor. En la requisitoria de elevación a juicio, la Fiscalía valoró este y otros testimonios para argumentar que el principal acusado modificó en varias oportunidades su vestimenta el día que el niño desapareció.

Alfonso Benítez, padre de Antonio Benítez, será el tercer testigo. Su declaración tendrá lugar luego de que este martes Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan, asegurara que la noche en la que desapareció el niño vio a Benítez (hijo) encapuchado y con una linterna al acercarse a la zona donde se realizaban los primeros rastrillajes. De todas formas, el testigo aclaró que no interpretó esa actitud como sospechosa.

El juicio por el caso de Loan ya acumula nueve audiencias y, hasta el momento, declararon 16 familiares del niño. Los testimonios han permitido reconstruir el almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y las primeras horas de la búsqueda. Hasta ahora, ninguno de los siete imputados decidió prestar declaración ante el Tribunal.

La causa paralela al caso Loan

El caso de Loan también abrió una causa paralela en la que hay diez personas acusadas de conformar una organización para entorpecer la investigación, manipular testigos, retener menores y desviar la búsqueda.

Según el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el grupo había actuado semanas posteriores a la desaparición del pequeño simulando una asistencia a los familiares y testigos para alterar el curso de la investigación.

Los acusados de la causa paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

AS.