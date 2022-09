La Matanza| Seis vendedores ambulantes atacaron a un chofer de un colectivo

Un chofer de la línea 317 protagonizó un violento episodio en La Matanza cuando un grupo de seis vendedores ambulantes quisieron viajar sin pagar. El conductor les exigió que al menos pagaran un boleto y fue entonces cuando uno de ellos lo atacó con el martillo de emergencias que se encuentra en el medio de transporte.

El incidente ocurrió el lunes pasado en la intersección de las avenidas Crovara Y Cristianía de la localidad bonaerense de Ciudad Evita en La Matanza.

Cuando se desató la pelea uno de los pasajeros registró el momento y la imágenes captan cómo el chofer intenta defenderse del ataque y que la pelea continúa debajo del colectivo. Por el golpe que recibió, el chofer obtuvo dos puntos.



En el video se escucha a los pasajeros gritar: "No se peleen, loco”, "Dale mostro, que tenemos que ir todos a trabajar".

Mirko, el chofer, contó que lo único que hizo fue “defenderse” y que algunos pasajeros los “separaron”. Luego llamó a la policía para pedir auxilio. "Me tuvieron que dar dos puntos. Por suerte no fue más grave, pero estoy con reposo y no puedo manejar hasta que me den el alta", detalló en diálogo con Telefé Noticias.

Además, Mirko contó que le robaron un bolso en el que tenía sus pertenencias. "Escaparon todos a los monoblock que están acá en la zona”, agregó y pidió más seguridad en los colectivos. Por este motivo, la línea 317 realizó un paro durante la jornada del lunes.

En esta causa caratulada como "robo y lesiones", no hay detenidos. Intervino la Fiscalía 2 de La Matanza.

