Dieron de alta al nene de 12 años que fue baleado en La Matanza: "Estuve a milímetros de morir"

Joaquín, el nene de 12 años que fue baleado en la cara la semana pasada en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, La Matanza, durante un asalto, fue dado de alta y habló con los medios expresando sus emociones por su milagrosa recuperación .

El niño estuvo internado casi una semana en el Hospital Italiano de la localidad bonaerense de San Justo y al salir dijo a la prensa: "Estoy bastante bien. Los médicos me dicen que no me preocupe. Estuve a milímetros de perder la visión o morir, pero me dicen que voy a quedar como si no hubiera pasado nada".

De regreso en su casa, Joaquín expresó que se siente "feliz" de estar de nuevo en su hogar, y "muy agradecido" por el recibimiento sorpresa que tuvo al llegar.

"Es una alegría enorme que hayan venido mis amigos de sorpresa. Son unos genios, los quiero mucho", dijo por la tarde en diálogo con TN.

En Ciudad Evita, la mamá, el papá y tres amigos que "cayeron de sorpresa", lo esperaban con asombro y gran alegría por la pronta recuperación y salida del hospital, a menos de una semana del impacto de bala que le podría haber costado la vida.

Joaquín aseguró que se siente bien físicamente, que los médicos le indicaron reposo, seguir el tratamiento con analgésicos y antibióticos desde su casa, y empezar el psicólogo.

“Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino”: el terrible mensaje que recibió la madre del niño baleado

El chico ingresó al hospital el miércoles de la semana pasada tras haber sido baleado en la cara cuando dos ladrones intentaron robarle la mochila. .

"La verdad que no me imaginaba que me iba a ir tan rápido; por suerte salió todo bastante bien", dijo Joaquín.

En tanto, Natalia, la madre del niño en declaraciones al canal de noticias TN, sostuvo: "Cuando entró en la cirugía me habían dicho que se tenía que quedar mínimo 10 días. Era un paso a paso, pero él le puso tantas ganas y nunca se quejó. Fue algo increíble. Está todo perfecto. Nos resta ver cómo evoluciona el ojo, pero con paciencia lo vamos a ir recuperando".

Joaquín, el nene baleado por otros dos menores que lo quisieron asaltar

El hecho ocurrió el pasado miércoles cuando el niño fue baleado por dos menores de 16 y 17 años en el momento en el que lo quisieron asaltar cuando salía de la escuela y se iba para su casa.

Efectivos de la comisaría local pudieron identificar a los autores de la agresión por medio de imágenes tomadas por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la esquina de Perón y Maracaná, en Ciudad Evita. El proyectil le atravesó de lado a lado la boca sin afectar órganos vitales, por lo que su vida no corrió peligro.

