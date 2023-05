Liberman se quedó helado: escrachó a una heladería y salieron a contestarle

El periodista compartió con sus más de 450 mil seguidores de Instagram una historia llamando “sinvergüenzas” y “estafadores” a una heladería por la poca cantidad que contenía el pote. El comercio recogió el guante y le contestó por Twitter.

Lo que parecía una cena familiar en la casa de los Liberman terminó con denuncias de un lado y del otro en las redes sociales exponiendo al periodista y dándole visibilidad a la heladería. Tras recibir el pedido en su casa, el periodista decidió subir a Instagram una historia acusando: "Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente".

Por su parte, la heladería le respondió por Twitter: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero".​

Su pareja y bailarina, Ana Laura López explicó que fue casi un “capricho de ella” protestar por un helado que no había llegado en las condiciones que ella pretendía. “Antes de dormir, tengo de intervenir en esta situación y contarles lo siguiente”, comenzó su relato.

“Mi marido Martín y yo amamos profundamente el helado y una de las marcas que amamos, que está en nuestro top tres que amamos es ‘LadoBueno’. El tema es que los chicos de la heladería se enojaron y están haciendo una especie de escrache contra mi marido que en realidad sólo quiso ayudarme a mí que me puse muy intensa porque mi el helado no me llegó como tendría que haber llegado”, explicó.

El descargo

El periodista deportivo publicó en otra historia de Instagram su versión de los hechos. “Lo que es interesante es que yo reclamé en forma privada. Esto les quiero contar poquito. Los chicos de LadoBueno, lo omitieron. Yo les reclamo a ellos en forma privada. Les mando la foto del pote y ellos me contestan qué sucursal, cuándo, cómo. La verdad es que yo no sabía porque lo había pedido por una aplicación. Entonces no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan”.

Liberman explicó que ya les había propuesto “hacer algo juntos, pero lo que pasó hoy es que los chicos omitieron poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí donde por varios días no me respondieron nada. Cuando me respondieron la respuesta fue: qué sucursal, cuándo y cómo. Y nunca más nada”.

“Entonces ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o de darme una explicación. Y no lo hicieron como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado”, concluyó.

