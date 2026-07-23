Dónde queda el cementerio de trenes más grande de Argentina y por qué se convirtió en un atractivo turístico

Lejos de los tradicionales circuitos turísticos de Tandil, conocidos por sus sierras, la Piedra Movediza y sus paisajes naturales, existe un sitio que sorprende por su valor histórico y por la magnitud de sus instalaciones abandonadas. Se trata del cementerio de trenes más grande de Argentina, un predio que reúne antiguas locomotoras, vagones y equipos ferroviarios que testimonian el pasado ferroviario del país.

Ubicado en la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, este espacio fue durante gran parte del siglo XX uno de los principales centros operativos del sudeste bonaerense. Allí se clasificaban, reorganizaban y despachaban los trenes de carga que abastecían a distintos puntos del territorio nacional.

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Con el paso del tiempo y la transformación del sistema de transporte de cargas, la actividad ferroviaria perdió protagonismo frente al crecimiento del transporte por camión y la expansión de la red vial. Como consecuencia, gran parte del material rodante quedó fuera de servicio y permaneció en el lugar, formando un inmenso depósito al aire libre que hoy despierta el interés de visitantes y especialistas.

Actualmente, el predio conserva decenas de vagones, locomotoras, grúas ferroviarias, coches de pasajeros y maquinaria pesada, muchos de ellos cubiertos por el óxido y el paso del tiempo. Su aspecto convierte al lugar en un escenario singular donde la naturaleza y la historia industrial conviven entre antiguos rieles y formaciones detenidas para siempre.

Especialistas y aficionados al patrimonio ferroviario sostienen que, aunque existen otros depósitos de material ferroviario fuera de servicio en localidades como Cruz del Eje, Mechita o Calderón, el de Tandil sobresale por su extensión y por la gran concentración de unidades abandonadas que aún permanecen en el predio.

Un punto clave para el desarrollo ferroviario argentino

Durante décadas, la playa de maniobras desempeñó un papel fundamental en el funcionamiento del Ferrocarril General Roca. Desde allí se organizaban los convoyes que transportaban cargas provenientes, principalmente, de las canteras de Tandil y Olavarría.

Los trenes trasladaban piedra, granito y otros materiales destinados a grandes obras de infraestructura en distintas regiones del país. Desde ese centro ferroviario partían formaciones con destino a Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata, conectando las zonas productivas con los principales puertos argentinos.

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Buena parte de ese material fue esencial para el crecimiento urbano del país. Incluso, muchos de los adoquines que todavía conservan calles de la Ciudad de Buenos Aires fueron elaborados con piedra extraída de las canteras de la región y transportada por estos mismos ferrocarriles.

Qué puede verse en el cementerio de trenes

Entre las estructuras que aún permanecen en el predio es posible encontrar vagones tolva utilizados para el transporte de granito y minerales, vagones cerrados destinados a mercaderías y encomiendas, antiguos coches de pasajeros, locomotoras fuera de servicio, vagones grúa empleados para levantar equipos pesados y diversa maquinaria ferroviaria que formó parte de la actividad cotidiana durante décadas.

El deterioro provocado por el tiempo y la falta de mantenimiento transformó estas piezas en un atractivo para quienes disfrutan del turismo ferroviario, la fotografía y la exploración de antiguos espacios industriales. Sus estructuras oxidadas ofrecen postales que recuerdan una etapa en la que el tren era uno de los principales motores del desarrollo económico nacional.

Cómo visitar el cementerio de trenes de Tandil

El predio se encuentra en las inmediaciones de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, a pocos minutos del centro de Tandil. Aunque no funciona como un museo oficial ni cuenta con infraestructura turística, recibe con frecuencia la visita de viajeros, fotógrafos y aficionados interesados en recorrer el lugar y registrar sus antiguas formaciones.

Quienes decidan acercarse deben hacerlo durante el día y extremar las precauciones. Al tratarse de un espacio abandonado, se recomienda respetar la propiedad, evitar ingresar a vagones o estructuras deterioradas y no acceder a sectores que puedan representar un riesgo.