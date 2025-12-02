El próximo fin de semana largo será el 8 de diciembre, dado que se recordará el Día de la Virgen de Inmaculada Concepción, por lo que los argentinos podrán realizar pequeñas escapadas para desconectar de la rutina antes de que termine el año.

En Argentina, miles de fieles aprovechan el feriado para realizar escapadas religiosas a santuarios, basílicas, cerros y pueblos históricos marcados por la fe. Estas son algunas de las mejores opciones para visitar dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires, con actividades, atractivos espirituales y cómo llegar.

Parque de Navidad en CABA: qué hacer y cómo llegar a Plaza Sicilia | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tres pueblos religiosos para recordar el Día de la Virgen de Inmaculada Concepción

Luján (Buenos Aires): el corazón de la fe en la Virgen María en Argentina

Luján es el destino religioso por excelencia, y el 8 de diciembre es uno de sus días más convocantes. Los visitantes pueden asistir a misas, procesiones y actividades especiales en la icónica Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

Otros de los atractivos que tiene es el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, la Plaza Belgrano, el Museo del Transporte y los paseos ribereños.

Cómo llegar a Luján desde Buenos Aires

Para llegar a Luján desde Buenos Aires, hay que ir por las Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno para salir de la ciudad. Después, adentrarse en el interior bonaerense por medio de la Ruta Nacional N° 7. De acuerdo al tráfico, el viaje tiene 1 hora.

San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires): Santuario de la Virgen del Rosario

San Nicolás de los Arroyos es otro de los destinos que se pueden visitar el próximo fin de semana largo. Su fama religiosa se convirtió en la década de 1980, tras los testimonios de apariciones de la Virgen del Rosario a Gladys Quiroga Motta, una vecina de la ciudad.

A partir de ese momento, el lugar recibe a miles de fieles de todo el país —y también del exterior— que viajan buscando fe, consuelo, agradecimiento o contemplación espiritual.

El templo destaca por su arquitectura moderna, su interior luminoso y su amplia explanada exterior donde suelen reunirse miles de peregrinos.

Cómo llegar a San Nicolás de los Arroyos

Desde Buenos Aires se toma Autopista Panamericana – Ruta Nacional 9 sentido Rosario. Ingresar a San Nicolás por los accesos señalizados y seguir los carteles hacia el Santuario, ubicado cerca de la costanera y del río Paraná.

La distancia es de 230 km aproximadamente. Tiempo estimado: 2 horas – 2 horas y media según el tránsito.

Fin de semana largo, viajaron más turistas y el gasto aumentó 34% | Perfil

Tandil (Buenos Aires): Monte Calvario y el Cristo de las Sierras

Ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires, Tandil es uno de los destinos religiosos más relevantes del país gracias al Monte Calvario, ya que tiene uno de los viacrucis al aire libre más grandes de Sudamérica. Cada 8 de diciembre, fieles de todo el país se acercan a sus escalinatas, grutas y estaciones.

Además, el Cristo de las Sierras, ubicado en plena zona serrana, es otro punto fuerte de contemplación y caminata espiritual. El Monte Calvario fue inaugurado el 10 de enero de 1943 bajo el proyecto y dirección del arquitecto e ingeniero Alejandro Bustillo, junto con aportes de una comisión de damas de beneficencia y de los gobiernos municipal, provincial y nacional.

Cómo llegar a Tandil desde CABA

Desde CABA: Ruta Nacional 3 hasta Azul + Ruta Nacional 226 hasta Tandil.

Tiempo estimado: 4 h 30 min – 5 h.