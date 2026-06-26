Pagó un pasaje, no viajó por el Covid y un juez le devolvió menos plata: la Corte anuló el insólito fallo

Quedarse con los pasajes en la mano por la cuarentena del Covid-19 fue un dolor de cabeza para miles de argentinos, pero el caso de Héctor D’orazi rozó el absurdo. Tras demandar a la empresa Despegar porque no le permitieron usar sus tickets ni le devolvieron la plata, un juez le dio la razón a medias: ordenó que lo indemnicen, pero le fijó un monto menor al que gastó originalmente. Frente a este escenario insólito, la Corte Suprema de Justicia intervino de lleno, anuló la sentencia y exigió que se dicte una nueva.

La odisea judicial arrancó cuando el usuario llevó a Despegar.com.ar SA a los tribunales. D’orazi exigía recuperar los 82.221 pesos que desembolsó por los vuelos cancelados, pero sumó al reclamo los daños y perjuicios, una sanción por daño punitivo y, sobre todo, la actualización por inflación de ese dinero congelado. Para habilitar esto último, introdujo un planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928.

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El expediente cayó en el juzgado comercial de Hernán Papa, quien resolvió la disputa con una matemática inexplicable. Más allá de que un contador confirmó lo que le salieron los tickets , el magistrado condenó a la empresa a pagar apenas 76.218,20 pesos. Como si fuera poco, cajoneó por completo los pedidos de actualización económica y esquivó pronunciarse sobre las multas por el maltrato al consumidor.

El camino hacia la máxima instancia judicial se destrabó por una particularidad técnica de la causa. Como el monto era muy bajo, el propio juzgado interviniente actuó como tribunal superior. De esa forma, la apelación del damnificado saltó de forma directa a los despachos de la Corte Suprema de Justicia.

Allí, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no dejaron pasar el error. En su resolución, destrozaron el accionar del juez de primera instancia y calificaron su fallo como una "arbitrariedad manifiesta" por apartarse groseramente de las constancias comprobadas en la causa y omitir cuestiones clave planteadas por las partes.

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Las omisiones de un hombre de la ley bajo la lupa

Los jueces apuntaron directo contra las fallas estructurales de la resolución dictada por Papa. La crítica principal se centró en el insólito recorte de plata: el máximo tribunal señaló que resulta injustificado fijar una condena por un monto menor cuando la cifra exacta de la compra ya estaba confirmada por un experto contable y no existía ningún motivo lógico para rebajarla.

Además, la Corte expuso otra omisión grave en el manejo del expediente. Los magistrados marcaron que el juez ignoró por completo el pedido del demandante para repotenciar o actualizar el valor de las sumas reclamadas. En esa misma línea, indicaron que también se esquivó valorar las pruebas sobre el "trato desigual e indigno" que sufrió el cliente por parte de la plataforma de viajes.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, los ministros de la Corte le dieron la razón a D'orazi y sentenciaron que el fallo apelado carecía de los requisitos mínimos para sostenerse. Por eso, dejaron sin efecto la polémica condena comercial y ordenaron que la Justicia dicte un nuevo pronunciamiento que respete los números reales y los lineamientos constitucionales.

TC