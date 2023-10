Pizza-tour: así son los recorridos que combinan el turismo con las clásicas pizzerías porteñas 

Al molde, a la piedra, rellena, acompañada con fainá, con jamón y morrones, con o sin cebolla, lo cierto es que la pizza se convirtió en uno de los clásicos de la gastronomía porteña. A tal punto llega el fanatismo por este alimento, que Buenos Aires comparte junto con Nápoles y París el podio de las ciudades del mundo con más pizzerías en su ámbito,

Atento a esta particularidad gastronómica, no resulta extraño que se hagan en su “honor” maratones, degustaciones, se haya implementado la ya tradicional “noche de las pizzerías”, o se llegue al punto de recibir diferentes premios de nivel internacional (ver aparte).

Pero ahora, los fanáticos de esta especialidad cuentan con una nueva posibilidad de comer pizzas. Se trata del Bue Pizza Tour (@buepizzatour), un emprendimiento desarrollado por Ariel Santillán que no solo permite degustar y disfrutar de una buena porción de pizza, sino también visitar esos establecimientos gastronómicos emblemáticos, que ya son parte de la escenografía urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata, en definitiva, de una versión “aporteñada” del reconocido Scott’s Pizza Tours de Nueva York.

“La idea nació hace unos años durante una reunión de amigos en la que nos planteábamos cuáles eran las mejores pizzerías de Buenos Aires y cuál era la mejor especialidad”, contó Ariel en su charla con PERFIL. “Si bien quedó todo en esa charla de amigos, con el tiempo, y a partir de mi fanatismo por la pizza, pensé en armar esta iniciativa en la que, además de saborear una rica pizza, también se podían conocer las principales pizzerías. Entendí que la mejor manera de hacerlo era a través de un tour”, agregó.

Para llevar adelante su iniciativa, que finalmente lanzó hace un año, Ariel dejó su trabajo y se metió de lleno con su proyecto. Para ello reacondicionó una vieja combi escolar, similar a la que usan los personajes de Scooby Doo, en cuyo interior instaló una mesa rebatible, asientos para seis personas enfrentadas y platos y apoyavasos imantados, lo que evita que se caigan o se vuelquen las bebidas, claro está.

Para desarrollar su proyecto, también diagramó cuatro tours que abarcan clásicas pizzerías porteñas y que para él representan los mejores exponentes de la especialidad. “La idea es que, además de saborear las pizzas más ricas de la Ciudad, quienes realizan el tour puedan conocer las pizzerías más tradicionales y ver la Ciudad desde otro punto de vista”, afirmó el joven de Ituzaingó, quien desde chico visitaba estos establecimientos gastronómicos de la mano de su abuela Catalina. “Veníamos una vez por mes a la Capital Federal a comprar algunos productos que mi abuela vendía en Ituzaingó y siempre íbamos a una pizzería distinta. Ella fue la gran responsable de mi fanatismo por la pizza”, recordó Ariel, entre risas.

Según explicó Santillán, el tour 1 abarca a Güerrin, en Corrientes 1368; Las Cuartetas, en Corrientes 838, y El Cuartito, en Talcahuano 937. Para quienes eligen el Tour 2, está conformado por las pizzerías Angelín, en Córdoba 5270; La Mezzetta, en Álvarez Thomas 1321, y El Imperio, en Corrientes 6891, esquina Federico Lacroze. El Tour 3, en tanto, está compuesto por las pizzerías de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los Campeones, en Montes de Oca 856; Pirilo, en Defensa 821, y la tradicional Banchero de La Boca, en la avenida Alte. Brown 1220.

Por último, el Tour 4 se aleja del Centro porteño y se desarrolla entre los barrios de Villa Devoto, Mataderos y Liniers. El recorrido incluye las pizzerías José, en Avda. San Martín 6915; El Fortín, en Álvarez Jonte 5299, y El Cedrón, en Juan B. Alberdi 6101.

Respecto a la logística, Ariel cuenta que, una vez que sus clientes definen el tour, se fija un punto de encuentro en común para empezar el derrotero. “La idea está pensada para grupos de amigos, ya sea un cumpleaños o que quieran tener una salida diferente. No levantamos personas sin reservas”, señaló, mientras esperaba a un grupo de amigos en la puerta de Angelín. Por último, Ariel aseguró que “tardamos unas dos horas en completar el tour y que el precio –que actualmente es de $ 8 mil– incluye unas porciones de pizza de mozzarella y una lata de gaseosa.