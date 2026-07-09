El Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini difundieron comunicados institucionales en los que detallaron las acciones implementadas tras las denuncias por la presunta circulación de imágenes de estudiantes alteradas mediante inteligencia artificial.

Las dos instituciones, dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señalaron que activaron los protocolos correspondientes, reforzaron las tareas de acompañamiento a estudiantes y familias y dieron intervención a los organismos competentes para abordar la situación.

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El comunicado del Nacional Buenos Aires

En su mensaje dirigido a la comunidad educativa, el Colegio Nacional de Buenos Aires informó que, tras recibir inquietudes sobre la posible circulación de imágenes de estudiantes, abrió de inmediato canales de escucha y acompañamiento junto a la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias.

La institución indicó que desde 2019 desarrolla acciones permanentes de prevención vinculadas con salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), ciudadanía digital, grooming, bullying, violencia de género y construcción de vínculos saludables. Además, destacó que durante el presente ciclo lectivo puso especial énfasis en la prevención de la violencia digital y el uso responsable de las tecnologías.

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El equipo de conducción también confirmó que continuará aplicando las políticas de prevención y cuidado previstas en los protocolos institucionales y que todas las presentaciones que se reciban serán derivadas a las instancias de protección y a los organismos correspondientes.

Asimismo, señaló que cualquier conducta de este tipo resulta incompatible con los valores de la institución y adelantó que se adoptarán las acciones pedagógicas y reparatorias previstas en el reglamento de convivencia y en la normativa vigente.

Por último, solicitó a las familias evitar la difusión de imágenes, mensajes o versiones sin confirmar y recordó los canales institucionales disponibles para realizar consultas o presentar información.

Las medidas informadas por el Carlos Pellegrini

En un comunicado titulado “Uso indebido de medios digitales y lineamientos de acción”, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini detalló el trabajo realizado desde que comenzaron las presentaciones relacionadas con el caso.

La institución informó que, a partir de entrevistas con estudiantes y familias, charlas grupales e informes de los equipos pedagógicos, se reunió información que permitió acompañar las denuncias efectuadas ante la Línea 102 y confirmó la existencia de un expediente vinculado con la situación.

Además, comunicó que presentó un informe general ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de solicitar su intervención y colaborar con los organismos de protección.

El establecimiento aclaró que, aunque los hechos investigados habrían ocurrido en ámbitos virtuales ajenos a la escuela, la repercusión dentro de la comunidad educativa motivó la activación de los protocolos institucionales y la puesta en marcha de actividades de contención y reflexión.

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Entre las medidas anunciadas se encuentran el fortalecimiento del trabajo de los equipos pedagógicos, la capacitación y acompañamiento al cuerpo docente, la realización de espacios de diálogo con estudiantes y familias y la aplicación de acciones educativas y reparatorias junto con las sanciones disciplinarias previstas.

Asimismo, informó que el Consejo de Convivencia y el Consejo de Escuela Resolutivo comenzaron a analizar posibles modificaciones normativas para reforzar las herramientas institucionales de prevención. En ese marco, se evalúa ampliar las restricciones al uso de teléfonos celulares durante la actividad escolar.

En ambos comunicados, las autoridades coincidieron en solicitar a las familias que cualquier información sea canalizada por las vías institucionales y pidieron evitar la difusión de imágenes o mensajes relacionados con el caso para preservar a los estudiantes involucrados y favorecer el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

CS