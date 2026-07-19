Retiraron de manera preventiva el memorial de las víctimas del Covid-19 de Plaza de Mayo por los festejos de la final del Mundial

El Gobierno nacional dispuso el retiro temporal del memorial de las víctimas de la pandemia de Covid-19 ubicado en la Plaza de Mayo como parte del operativo preventivo ante los posibles festejos por la final del Mundial 2026, que este domingo enfrentará a la Selección argentina con España en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

El Gobierno sostuvo que los familiares de las víctimas fueron informados con anticipación sobre el traslado temporal del memorial y que no manifestaron objeciones respecto de la medida.

La medida fue ejecutada este sábado por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes retiraron las piedras que conforman el homenaje, para evitar problemas en caso de una concentración masiva de hinchas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde Presidencia informaron que el memorial será resguardado de manera transitoria dentro de la Casa Rosada y remarcaron que la decisión tiene un carácter exclusivamente preventivo. Además, aseguraron que las piedras serán reinstaladas en su ubicación habitual una vez que concluyan los festejos vinculados al encuentro decisivo del Mundial.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la determinación fue adoptada tras una recomendación realizada por la administración de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a su cargo el operativo de seguridad previsto para este fin de semana en la zona de Plaza de Mayo.

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Las autoridades insistieron en que el retiro es “provisorio y preventivo” y que el homenaje será restituido en el mismo lugar donde permanecía: alrededor del Monumento a Manuel Belgrano, uno de los puntos más emblemáticos de la Plaza de Mayo.

Un homenaje nacido durante la pandemia

El memorial comenzó a construirse de manera espontánea en agosto de 2021, cuando familiares de personas fallecidas por Covid-19 y ciudadanos empezaron a colocar piedras con nombres, fechas, mensajes y recuerdos en memoria de sus seres queridos.

La iniciativa surgió en un contexto marcado por las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia, que en muchos casos impidieron realizar despedidas y velatorios tradicionales. Con el paso del tiempo, el espacio se consolidó como un símbolo de recuerdo y homenaje a las víctimas de la emergencia sanitaria.

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Ante la expectativa de una multitudinaria celebración si la Selección argentina conquista un nuevo título mundial, las autoridades resolvieron preservar temporalmente el memorial para evitar posibles daños ocasionados por la gran afluencia de personas en el centro porteño.

LT