Santa Cruz: continúa el acampe de policías y se profundiza la crisis que enfrenta Claudio Vidal

El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y los policías provinciales continúa sin resolución y suma un nuevo capítulo de tensión política. Pese al aumento dispuesto por la administración de Claudio Vidal, los efectivos autoconvocados decidieron mantener los acampes y las protestas, al considerar insuficiente la propuesta oficial.

Los manifestantes reclaman una recomposición salarial más importante y exigen que el salario inicial de un agente alcance los $2,2 millones. Según sostienen, la mejora anunciada por el Ejecutivo no logra compensar el costo de vida ni reconoce las condiciones en las que desempeñan sus tareas.

La mitad de los argentinos se considera de clase baja y el 86% afirma que el salario pierde contra la inflación

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación adquiere una dimensión particular porque involucra a la fuerza de seguridad provincial. En lugar de concentrarse exclusivamente en las tareas de prevención y control, un grupo de efectivos permanece movilizado para reclamar mejoras salariales y laborales, una imagen que expone las dificultades del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo.

Desde el Gobierno intentaron cerrar la negociación mediante una resolución que otorgó un incremento salarial. Sin embargo, la decisión no logró desactivar el reclamo ni generar consenso entre los policías autoconvocados, que insisten en que la propuesta está lejos de responder a sus demandas.

Los salarios le ganaron a la inflación en abril según el INDEC

El conflicto también abre interrogantes sobre el funcionamiento del servicio de seguridad en una provincia con grandes distancias geográficas, localidades dispersas y extensas rutas que requieren cobertura permanente. La continuidad de las medidas de protesta obliga al Ejecutivo a garantizar la prestación del servicio mientras mantiene abiertos los canales de diálogo.

Además del aspecto económico, los efectivos sostienen que el reclamo incluye el reconocimiento de su labor, la revisión de la composición del salario y la actualización de los distintos adicionales que integran sus haberes. También cuestionan la diferencia entre los ingresos actuales y el costo de vida en Santa Cruz.

Para la administración de Claudio Vidal, el conflicto representa uno de los principales desafíos desde el inicio de su gestión. El gobernador había planteado como ejes de gobierno el orden, la austeridad y la reorganización del Estado, pero la falta de acuerdo con la Policía provincial mantiene abierta una crisis que trasciende la discusión salarial.