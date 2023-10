Suspenden el juicio por la muerte de Lucía en el bar de San Miguel

Un planteo de la defensa de una de las acusadas, en el juicio por la muerte de Lucía Costa Osores, la joven de 18 años quien en octubre de 2020 murió por las quemaduras sufridas durante una explosión en un bar de la localidad de San Miguel, pidiendo una pericia psiquiátrica para la imputada, derivó en la postergación de la segunda audiencia del debate que debía desarrollarse este viernes 6 de octubre.

Según fuentes judiciales, habían sido convocados once testigos, pero la defensa oficial de Priscila Lucca (que reemplazó a su abogado particular) interpuso un recurso para que una de las imputadas, la mesera que desencadenó el incidente, sea sometida a una pericia psicológica, al considerar que no está en condiciones de afrontar el juicio.

En consecuencia, la jueza Carolina Rubar decidió la suspensión del debate hasta que durante la próxima semana se adopte una resolución, sobre si se acepta o rechaza esta medida.

Lorena Osores, madre de la víctima, contó a la agencia Télam que se encuentran ante “una nueva maniobra dilatoria”. “Nosotros solo queremos que el juicio continúe y ahora quedamos a la espera sobre si esa pericia debe hacerse o no”.

Según manifestó, “nuestra abogada Liz Barrionuevo y la fiscal Ana De Leo ya adelantaron que ese tema debe resolverse lo antes posible. Después de tres años de esperar el juicio, apenas arrancó, ahora nos encontramos con estas trabas”.

En el juicio están acusados Priscila Lucca, Carlos Eduardo Oliverio y Marina de los Ángeles Ramírez; mesera, dueño y encargada por entonces del bar Zar de San Miguel, respectivamente, por los delitos “homicidio culposo y lesiones culposas”.

El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2020, cuando Lucía fue junto a un grupo de amigos a ese local gastronómico, ubicado en la calle Paunero 1189 de San Miguel. Antes de tomarles el pedido, la mesera se acercó y apoyó un bidón de alcohol cerca de un adorno que tenía fuego, provocando una explosión y posterior incendio.

El episodio quedó registrado en un video en el que se advierte cómo la empleada, junto a la mesa de los adolescentes con una botella o bidón, vuelca el líquido en un envase más pequeño y en cuestión de segundos se produce la explosión.

Como consecuencia del siniestro, una decena de personas resultaron heridas, con lesiones de distinta magnitud y Lucía Costa Osores, que había sido trasladada al hospital Larcade de San Miguel, murió horas después.

En el inicio del juicio ya declararon los padres de la víctima y algunos de los heridos en el hecho, mientras que para hoy se había convocado a otro grupo de 11 personas.

Una vez que se resuelva la cuestión planteada por una de las defensas, se deberán reprogramar las futuras audiencias.

Además, por el caso se encuentra abierto otro expediente, ante el Juzgado en lo Correccional Nro. 2 de San Martín, que investiga la habilitación del local comercial y si el mismo contaba con los permisos correspondientes para las operaciones que se realizaban en el bar-cervecería, para esa época de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.