Tras el rescate de Demichelis y sus hijos: qué cuidados tener antes de entrar al mar

El ex entrenador de River, Martin Demichelis, y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, fueron rescatados por los guardavidas en la playa Laguna Escondida, en Punta del Este. Así lo reveló Karina Mazzocco, conductora del programa A la tarde de América TV, quien mostró imágenes en vivo.

El episodio dejó en evidencia el peligro de subestimar las condiciones del mar y la importancia de la prevención, incluso en días calmos. El hecho que ocurrió el 31 de diciembre, dejó una sensación de susto, que gracias a la rápida intervención de los guardavidas no terminó en tragedia.

Que cuidados tener antes de entrar al mar

Aunque el mar parezca calmo, ingresar al agua siempre implica riesgos que muchas veces no se perciben a simple vista. Por eso, los guardavidas recomiendan tomarse unos minutos antes de meterse al mar para observar el movimiento de las olas, identificar posibles corrientes y, sobre todo, respetar el sistema de banderas que indica si las condiciones son seguras.

Consultar al personal de seguridad de playa también puede evitar situaciones de peligro, incluso en jornadas soleadas y sin viento. Una vez dentro del agua, la principal recomendación es no ingresar solo ni alejarse de las zonas vigiladas.

El cansancio aparece más rápido de lo que se cree, especialmente cuando hay corrientes o el agua está fría, y eso puede dificultar el regreso a la orilla. En el caso de familias con niños, el cuidado debe ser constante: no soltarlos en ningún momento, evitar el uso de inflables y mantenerse siempre a una distancia prudente de la costa.

Uno de los mayores peligros del mar son las corrientes de retorno, que suelen confundirse con zonas de agua más tranquila. Ante una situación así, intentar nadar contra la corriente solo aumenta el agotamiento.

La clave es mantener la calma, flotar, dejarse llevar y luego nadar de manera paralela a la orilla hasta salir del canal. Levantar un brazo para pedir ayuda también facilita la intervención rápida de los guardavidas.

Finalmente, los especialistas advierten sobre factores que muchas veces se subestiman, como ingresar al mar después de consumir alcohol, hacerlo tras una comida abundante o exponerse al sol durante horas sin hidratarse. El mar no distingue experiencia ni fama: extremar los cuidados es la única forma de disfrutarlo con seguridad.