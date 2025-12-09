Un hombre y sus dos hijas fueron protagonistas de un milagro tras salvarse de un violento accidente en el que fueron embestidos desde atrás por una camioneta al momento en el que descendían de una moto. Ocurrió en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El accidente, que afortunadamente no tuvo víctimas fatales, ocurrió el pasado jueves sobre la calle Miguel Cané 4800, donde un hombre, identificado como Axel, se detuvo frente a un comercio junto a sus hijas de 5 y 9 años para comprar agua en un comercio de la zona.

En las imágenes se puede ver como el hombre y las dos menores descienden de la moto y son embestidos desde atrás por una camioneta que luego chocó contra un árbol. Como consecuencia del siniestro, el hombre terminó golpeándose la cabeza y el brazo contra el capó del vehículo, mientras que las niñas cayeron sobre la vereda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Doy gracias a Dios que a mis hijas no les haya pasado nada. Es lo único que me importó en el momento", manifestó el padre de las menores en diálogo con A24, quien describió la secuencia como "un segundo milagro".

Testigos del hecho indicaron que el conductor de la camioneta, propietario de un comercio de la zona, indicó que se le trabó el acelerador con la alfombra, aunque luego habría indicado que se trató de un problema mecánico.

Choque y vuelco en el Bajo Flores: atropelló a una familia que salía de vacaciones y dejó a una mujer en grave estado

Tras lo ocurrido, el hombre víctima del choque apuntó contra el conductor de la camioneta y denunció que este iba distraído con el celular. "No entiendo cómo no pudo girar el volante para otro lado", reprochó, indicando que en ningún momento habría intentando evitar el impacto.

Entre otras consecuencias del accidente, Axel indicó que sus hijas sufrieron golpes y secuelas emocionales, al mismo tiempo que su moto, vehículo que utiliza para trabajar, quedó inutilizable, por lo que debe realizar entregas a pie para sostener económicamente a su familia.

AS.