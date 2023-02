UPD: escuelas esperarán con café a los alumnos que lleguen alcoholizados

En la previa del inicio de clases en Buenos Aires, algunas autoridades educativas de Bahía Blanca decidieron esperar a sus alumnos del último año de secundaria con café. La iniciativa se tomó en el marco de los festejos por el "Último Primer Día" (UPD), caracterizados, entre otras cosas, por el consumo excesivo de alcohol por parte de los estudiantes.

"Hay muchas escuelas que están preparando el café y que lo hacen con las familias", explicó Claudio Martini, Inspector Jefe de Educación Región 22, en diálogo con el programa radial Bahía Hoy. Al respecto, detalló que la medida es para que los estudiantes "no se queden en las condiciones en que se encuentren" al momento de llegar a las instituciones educativas.

"Esta práctica (el UPD) se instaló hace unos cinco años y yo veo bien los festejos, pero no el exceso con el consumo. Está bien que los jóvenes se encuentren y vayan a bailar, eso está claro. Pero al turno mañana llegan como sabemos que llegan, eso es real", afirmó.

Y agregó: "No es recibir a los chicos ni con corneta ni con maraca, pero tampoco dejarlos afuera. La escuela pone su mejor versión para recibirlos como vengan, no hay que generalizar, no es que toda la juventud tiene la misma práctica".

Sumado al recibimiento con café, las autoridades escolares explicaron que determinarán junto a los padres quiénes se encuentran en condiciones de permanecer en el colegio. En caso de encontrarse en estado de ebriedad, los alumnos serán retirados por sus familiares y volverán a sus hogares.

El UPD se festeja en la noche previa al primer día del ciclo lectivo.

Al respecto, el Inspector Jefe se mostró en contra de que se le niegue la entrada a los estudiantes. "Me parece bien recibir a los alumnos y ofrecerles una práctica de cuidado. Tienen un lugar en la escuela para los chicos de sexto. No podemos negarle la entrada, a ese menor hay que encauzarlo y llamar a la familia porque está en un potencial peligro. Y no es un caso aislado, cuando algo es cultural no queda más que incorporarlo", sostuvo.

En esa línea, consideró que es necesario "seguir trabajando con las familias como venimos haciendo, concientizando y cuidando". Asimismo, manifestó que la responsabilidad de cuidar a los adolescentes es de sus familias, siendo que "la escuela no puede hacerse cargo" de la manera en que festejan.

"Tratamos de dar la mejor respuesta, no se si es la óptima. La responsabilidad de lo que pasa durante la noche es de la familia, la escuela no puede hacerse cargo de cómo encaran los festejos los estudiantes", argumentó al respecto.

Asimismo, en diálogo con Radio Urbana, Martini explicó que cada escuela tomará medidas diferentes, adaptadas a la "situación" de sus alumnos: "Mañana a la mañana todas las escuelas de la Provincia van a abrir y hay diferentes propuestas para los chicos: recibirlos con un desayuno, que ingresen con las familias, que entren una o dos horas más tarde. No hay nadie con más conocimiento de la situación de los chicos que los directores de cada escuela. Cada comunidad es diferente y se organiza diferente, no podemos homogeneizar a todas las escuelas de la ciudad y la región".

