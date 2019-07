EEUU cree que FaceApp es peligrosa y el FBI investigará sus vínculos con Rusia

Para el Partido Demócrata de Estados Unidos, la aplicación FaceApp es un peligro. El Comité Nacional solicitó este miércoles a todo el personal de los equipos de campaña de los candidatos presidenciales que borren de sus teléfonos esa app que, entre otras prestaciones, sirve para envejecer el rostro de cualquier persona en una fotografía. Pero fueron más lejos: el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, solicitó al FBI y la Comisión Federal de Comercio que la investiguen por sus lazos con Rusia.

"Escribo para expresar mi preocupación respecto a FaceApp, una aplicación de móvil con sede en San Petersburgo, Rusia, que podría suponer riesgos de seguridad nacional y privacidad para millones de ciudadanos estadounidenses", afirma Schumer en una carta enviada este miércoles a los federales y la Comisión de Comercio. "Sería profundamente preocupante si la información personal sensible de ciudadanos de EE UU se proporcionase a un poder extranjero hostil activamente involucrada en ciberhostilidades contra EEUU".

FaceApp, la responsable de las millones de caras de personas mayores que invadieron las redes sociales estos últimos días, dice en la letra chica que también tiene el derecho de usar la información personal de los usuarios y las fotos que hagan con fines comerciales, según lo detectó usuario de Twitter Elisabeth Potts Weinstein al firmar los términos y condiciones de la aplicación de edición de fotos, el usuario está cediendo el derecho a FaceApp a emplear sus fotos, nombre, voz e identidad con fines comerciales.

El acceso que la app pide a los usuarios es, según alertó el congresista, "completa e irrevocable". En concreto, al aceptar las condiciones de uso, el cliente asume que los datos a los que da acceso también pueden ser cedidos a terceros, pero no se especifica la utilización que estas compañías pueden hacer de ellos. "Pido al FBI que analice que los datos personales de millones de estadounidenses pueden acabar en manos del Gobierno ruso o entidades vinculadas al Gobierno ruso", agregó.

FaceApp: cómo funciona la aplicación del momento y cuán peligrosa puede ser

El 'software' permite hacer que los rostros parezcan más mayores, más jóvenes, de otro sexo o incluso añadir una barba de la manera más realista. Según indican los términos y condiciones de la aplicación, al aceptar las condiciones "FaceApp posee una licencia con derecho de sublicencia transferible, perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente pagada, para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, ejecutar públicamente y mostrar su Contenido de usuario y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada en relación con su Contenido de usuario en todos los formatos y canales de medios conocidos o desarrollados posteriormente, sin compensación para usted".

Otro aspecto polémico de los términos es que indican que podrían transferir los datos de un Estado a otro para regirse por la jurisdicción de protección de datos de otro país, y que esta colección de datos sea legal. En la política de privacidad avisan de que "si se encuentra en la Unión Europea u otras regiones con leyes que rigen la recopilación y el uso de datos que pueden diferir de las leyes de Estados Unidos. Tenga en cuenta que podemos transferir información, incluida información personal, a un país y jurisdicción que no tenga la mismas las leyes como su jurisdicción en relación a protección de datos".

FaceApp, la nueva forma de obtener nuestros datos | Por Marcelo Torok

Varios medios occidentales dispararon alarmas sobre los riesgos y los peligros de usar la app rusa FaceApp tras el boom de popularidad de esta herramienta en muchos países del mundo, incluida la República Argentina. No obstante, "aunque el núcleo del equipo de I+D se encuentra en Rusia, los datos de los usuarios no se transfieren a Rusia", aseguró Yaroslav Goncharov, desarrollador de FaceApp y director de la empresa Wireless Lab, al portal de noticias ruso Sputnik. "FaceApp realiza la mayor parte del procesamiento de fotos en la nube. Solo subimos una foto seleccionada por el usuario para su edición. Nunca transferimos ninguna otra imagen del teléfono a la nube", aclara el comunicado de la empresa.

"Nuestro equipo de soporte está actualmente sobrecargado, pero estas peticiones son nuestra prioridad. Para un procesamiento más rápido, recomendamos enviar las solicitudes desde la aplicación móvil FaceApp utilizando Settings, Support, Report a bug con la palabra privacy en el asunto. Estamos trabajando en una mejor interfaz de usuario para ello", agregan los representantes de la empresa, que aclaran: "El 99% de los usuarios no se conecta; por lo tanto, no tenemos acceso a ningún dato que pueda identificar a una persona". "No vendemos ni compartimos los datos de los usuarios con terceros", subraya FaceApp.

D.S.