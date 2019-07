"¡Consigue selfies con calidad de portada de revista con un par de toques!", dice la descripción de la app para smartphones FaceApp que se convirtió en un hit en las redes sociales este fin de semana.

Si bien la app alcanzó su popularidad en el mundo en 2017, este fin de semana comenzó su explosión en Argentina y famosos, políticos y miles de personas su sumaron a brindar sus datos biométricos de manera gratuita a los desarrolladores rusos, autores de la app.

Desde FaceApp se incluyen varios filtros, pero el que permite simular el envejecimiento fue el que se viralizó con rapidez en Twitter, Facebook e Instagram. Uno se toma una fotografía y el algoritmo procesa la imagen y devuelve nuestra versión en la tercera edad o como adultos mayores.

¿Debe ser esta app un motivo de preocupación?

Los expertos en seguridad informática recomiendan, cuando menos, alejarse de este tipo de apps. Prometen diversión gratuita a cambio de algo que para las empresas de informática o ciberseguridad es oro puro: datos biométricos de millones de personas alrededor del mundo.

Es sabido el poder que conlleva el poder manejar información. Los usos son casi inimaginables, pero los especialistas advierten de colocación de productos, publicidad y marketing, como mínimo. Y ni hablar de utilidades en lo político.

Meses atrás, millones de personas también dieron regalaron información valiosísima también en forma de fotografías: cómo eran hace 10 años y cómo son ahora. Se lo denominó #10YearChallenge.

Luego del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, muchos se preguntan en qué servidor se compilan estos datos y a quién se los venden si así fuera el caso. Los sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial, entre otros, tuvieron materia prima esencial para poder ser perfeccionados con pruebas empíricas.

La especialista en tecnología Kate O'Neill escribió en la reconocida revista Wired: "Las interacciones humanas son el núcleo de lo que hace que el Internet de las cosas sea interesante. Nuestros datos son el combustible que hace que las empresas sean mas inteligentes y rentables. Debemos exigir que las empresas traten nuestros datos con el debido respeto pero también debemos nosotros mismos tratar nuestros propios datos con respeto".

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition