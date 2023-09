Ezequiel Campa: "El Maipo es una sala ideal para el stand up; espero que sea la primera de muchas funciones"

Ezequiel Campa tiene una importante trayectoria como intérprete, creativo y gestor de sus propios espectáculos, así como actor de teatro, cine y TV. Por ejemplo, en enero de este año estrenó junto a Dalia Guntman la comedia Como te soñé, escrita y dirigida por Esther Goris. Versátil, siente que este sábado 9 de septiembre a las 23 subirá un escalón más en su prolífica carrera de unipersonales al presentar con Sí pero NO en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA). Este espectáculo estuvo nominado a Mejor Show de Stand Up en los Premios Estrella de Mar 2023.

Ahora desembarca en una sala maravillosa del centro porteño donde pondrá en evidencia su más de 15 años de experiencia como referente del stand up en los escenarios de la Argentina y el mundo: "La verdad es que todavía no puedo creer que voy a estar en ese escenario, un lugar al que fui a ver a Pinti y a un monton de gente. Para mí era un imposible, me parece increíble y que es una sala ideal para el stand up. Espero que sea la primera de muchas funciones. si es por mi me quedaria a vivir en esa sala", reveló en una entrevista vía Zoom. Aquí el resultado de la charla:

Como todos los espectáculos de Ezequiel, en este también trabajó con la dirección de Mariana Gianela, "que me viene acompañando desde hace muchos años. Es una directora que sabe mucho de comedia y juntos le vamos encontrando una logica y musicalidad al monólogo, uniendo mis textos pues soy muy caótico para escribir", reveló en la charla. Y aseguró que para él los temas del género "son siempre los mismos: todo se puede reducir a cuatro o cinco temas universales, todo atravesado por mi estilo de humor que es más sarcástico. Me gusta lo incorrecto".

Ahora, en esta preciosa sala, tendremos una nueva oportunidad de disfrutar de su arte. Ya falta poquito.