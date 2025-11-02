Volvimos a ser niños por una noche con el Teatro Negro de Praga

Llevaba muchos años sin presentarse en Buenos Aires o en la Argentina, desde 2018, pero el sábado 1 de noviembre se volvió a producir la magia cuando el Teatro Negro de Praga promedió su gura por el país presentándose en el Opera porteño. Fue una noche complicada para llegar, parecía que la enorme sala iba a estar vacía: la Marcha del Orgullo Gay en Avenida de Mayo marcó cortes en las principales arterias céntricas bloqueando una gran zona. Sin embargo los organizadores tuvieron esta situación en cuenta y demoraron más de media hora el inicio de la función para que todos pudieran llegar. ¡Misión cumplida! El teatro estaba repleto.

El equipo llegó a la Capital Federal después de presentarse en varios escenarios del país en una gira que culminará el viernes 7 de noviembre. El objetivo buscado, que es causar la sensación de volver a ser niño en los espectadores adultos y asombrar a los pequeños fue altamente logrado en esas funciones. Es que Jiří Srnec imaginó en los '60 la creación de un mundo de fantasía un tanto naif, que pudiera ser compartido y disfrutado por personas de todas las edades. Y lo logró con creces.

Lo que se vio esta vez fue un compendio de Lo Mejor del Teatro Negro de Praga, resumiendo en la propuesta situaciones simpáticas, asombrosas, imaginativas y, sobre todo, lindantes con lo irreal. En el comienzo fueron ideas más sencillas que fueron escalando a medida que se fueron presentando los sucesivos cuadros. Entre ellos el del pez que se convierte en sirena, el violinista que no logra ejecutar su instrumento y el más elaborado del final, que llenó de alegría a los espectadores creando un caballo con elementos completamente inesperados. Y siempre apelando a elementos que se transforman y reconvierten, con guiños para la platea y mucho humor sano.

Llamó la atención ver a muchos niños en entre los espectadores. Evidentemente llevados por padres y abuelos deseosos de compartir con ellos un espectáculo que marcó sus vidas. Lo que resultó una sorpresa agradable fue escuchar a esos niños riéndose y comentando lo que ocurría sobre el escenario del Opera. Una música muy especial para una noche teatral diferente.

Impresionante la labor de los actores delante y detrás del telón negro: Nicolas Berto, Leontina Pasková, Katerina Baresová, Ales Lindovsky, Jan Simunek, Livia Knapcoková, Timotej Cervenka y Tim Keltsch, verdaderos cracks de la ilusión que brindaron un espectáculo único e inolvidable. Y terminado el espectáculo y llenos de aplausos, los actores se quedaron para sacarse fotos con el público. ¿Qué más se puede pedir para completar una noche inolvidables?