En el cierre de su campaña, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió contra el avance de los gobiernos de derecha en el mundo y puso como ejemplos a los de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, que, según afirmó, "han sido una involución para sus países". Y por eso preguntó a sus seguidores: "Si no queremos eso para el mundo, ¿por qué lo querríamos para nuestro propio país?". Y culminó: "¿Qué bien le ha hecho el presidente Trump a Estados Unidos y, por extensión, al mundo? ¿Ha supuesto un cambio o un retroceso?".

El mensaje llegó en la previa de las elecciones generales de este domingo, en las que el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, lidera la mayoría de las encuestas. Podría formar una coalición con Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, que así llegaría al gobierno por primera vez desde el regreso de la democracia. La campaña se desarrolló en un clima de fuerte polarización, con acusaciones cruzadas entre izquierda y derecha sobre el riesgo que cada bloque representa para la democracia.

La relación entre Sánchez y Milei viene tensa. En marzo, durante el Madrid Economic Forum, el presidente argentino calificó de "impresentable" al jefe del Gobierno español. Este domingo, después de votar, Abascal contó que hablará con sus "amigos y aliados de todo el mundo", entre ellos Milei, pero que lo hará "en los próximos días".

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El mensaje de Sánchez

El presidente del Gobierno español habló sobre un cuadrilátero de lucha libre. En una Europa con mayoría de gobiernos de derecha, se convirtió en una de las voces más firmes de la izquierda. Su defensa del feminismo, la inmigración y las energías renovables, su condena a la ofensiva de Israel en Gaza y sus cruces con Trump le dieron prestigio entre la izquierda internacional, sumados al crecimiento sostenido de la economía española en los últimos años. Para la derecha, en cambio, es un dirigente que no respeta la división de poderes, que busca quedarse en el poder a toda costa y que está rodeado de un entorno de corrupción.

La respuesta de la derecha

El mismo día, en una plaza de toros de Valencia, Núñez Feijóo afirmó que los últimos años de gobierno socialista fueron "insultantes e incluso humillantes para mucha gente". Y agregó: "Los conocemos, son capaces de cualquier cosa".

Días antes, el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, había calificado a Sánchez de "un psicópata muy peligroso". Tanto el PP como Vox pusieron en duda la transparencia del voto por correo y del voto de los españoles en el exterior.

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Las alianzas y las causas judiciales

Buena parte del rechazo a Sánchez viene de sus acuerdos con partidos de izquierda y con fuerzas independentistas. Tras las elecciones de 2023 logró formar gobierno con el apoyo de Junts per Catalunya, a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes procesados por el intento de independencia de 2017. También recibió críticas por apoyarse en EH Bildu, una coalición independentista vasca vinculada en el pasado con el grupo armado ETA.

Sánchez también enfrentó varias causas judiciales en su entorno. Reconoció haberse equivocado al confiar en dos excolaboradores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción, y Santos Cerdán, que será juzgado por cargos similares. En cambio, defendió al exfiscal general Álvaro García Ortiz, inhabilitado por revelar información confidencial, y a su hermano, David Sánchez, inhabilitado por nueve años por irregularidades en su designación como director de artes en una región.

El caso más sensible es el de su esposa, Begoña Gómez, que será juzgada por tráfico de influencias. Gómez niega las acusaciones, y Sánchez calificó los procesos contra García Ortiz, su hermano y su esposa como "maniobras políticas sucias, no corrupción". Para Abascal, en cambio, el gobierno es "una mafia criminal".

Lo que advierte la izquierda

Del otro lado, la izquierda señala como antecedente los gobiernos de coalición entre el PP y Vox en cuatro de las 17 comunidades autónomas. En todas ellas, Vox impulsó la "prioridad nacional", que busca dar a los españoles prioridad sobre los extranjeros en el acceso a servicios públicos y subsidios.

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En Castilla y León se canceló en Valladolid una obra de teatro sobre Federico García Lorca, poeta asesinado por las fuerzas sublevadas durante la Guerra Civil. La decisión se atribuye a la Consejería de Cultura, que dirige Vox. Ese mismo organismo anunció que no financiará películas con lo que llamó "adoctrinamiento ideológico", algo que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó como un "intento intolerable de censura".

Los críticos de Núñez Feijóo sostienen que ya adoptó parte de la agenda de Vox: endureció su discurso sobre la inmigración, prometió derogar la ley de eutanasia y eliminar el Ministerio de Igualdad.

La tensión en las calles

La división también se trasladó a las calles. Durante la campaña hubo choques entre jóvenes antifascistas encapuchados y la policía, como en una protesta contra Abascal en A Coruña. En Madrid, decenas de jóvenes de extrema derecha hicieron el saludo fascista y cantaron el himno franquista "Cara al Sol" frente a manifestantes que reclamaban por la vivienda. Una encuesta de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que uno de cada cinco menores de 25 años tiene una opinión positiva de la dictadura.

IC/MSS