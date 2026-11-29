El Gobierno ya trabaja para conseguir los votos que necesita en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, que empiezan este martes 1 de diciembre. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezan las negociaciones para que el primer tema en debatirse sea el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa está vinculada con la cuestión Malvinas y tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre.

Con el Decreto 1433/2026 se habilita al Congreso a sesionar entre el 1 y el 31 de diciembre, y en ese período la Casa Rosada quiere aprobar la ley Malvinas, el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI, entre otros temas. Por eso busca que el primer proyecto salga cuanto antes.

Los números para el quórum

La intención de La Libertad Avanza es llevar el proyecto al recinto el miércoles 2 de diciembre, en la primera sesión del período extraordinario. El presidente Javier Milei pidió que Diputados lo trate la semana próxima, y el canciller Pablo Quirno reclamó a los legisladores que "cumplan con su responsabilidad". Ese mismo día se hará la sesión preparatoria en la que Menem sería confirmado al frente de la Cámara hasta diciembre de 2027.

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Para abrir la sesión hacen falta 129 diputados. El bloque oficialista tiene 94, así que necesita sumar 35. Las conversaciones, en las que también participa el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, siguen hasta el martes con la UCR, el PRO, Argentina Federal y Provincias Unidas.

El oficialismo da por seguros a la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz, que suman 22 legisladores, además de dos diputados de Producción y Trabajo y los monobloques de Cambia Tucumán y La Neuquinidad. Espera que entre ocho y diez diputados de un sector de Argentina Federal e Independencia vuelvan a sentarse. De Provincias Unidas confía en sumar a unos seis, entre ellos Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, Lourdes Arrieta y Alejandra Torres.

El antecedente preocupa en la Casa Rosada. El 18 de noviembre la sesión se cayó porque faltaron tres diputados para el quórum, después de que Provincias Unidas no se sentara en reclamo por el debate sobre biocombustibles. El peronismo y la izquierda ya avisaron que no darán quórum y apuntarán sus críticas contra Quirno. Incluso entre los aliados hay matices: el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, advirtió que "no alcanza con declamarlo" y pidió usar todas las herramientas disponibles para defender la soberanía.

El fallo que aceleró los tiempos

El Gobierno decidió poner la ley Malvinas al frente del temario horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara por 18 votos contra 3 las medidas provisionales que la Argentina había pedido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El tribunal consideró que, para resolver, primero debería definir quién tiene la soberanía sobre las islas, algo que está fuera de su competencia. Por eso no llegó a analizar si había urgencia o un daño irreparable.

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La Casa Rosada presentó el resultado como un triunfo. Quirno habló de "un paso histórico" y celebró que el tribunal reconociera "la existencia de una disputa de soberanía", algo que Londres niega. El comunicado oficial aclaró que la Argentina "no comparte" la decisión sobre la falta de jurisdicción y remarcó que se trata de una etapa preliminar que "no prejuzga" sobre el fondo. Puertas adentro de la Cancillería, en cambio, el fallo se vio como un desenlace esperable dentro de una estrategia más larga: ni un éxito rotundo ni una derrota.

El único margen que dejó Hamburgo son los compromisos que asumió el Reino Unido y que el tribunal registró. Londres prometió no perforar antes del 21 de marzo de 2027 y no otorgar nuevas licencias. La primera extracción del consorcio Navitas-Rockhopper está prevista para marzo de 2028. El arbitraje que la Argentina activó el 28 de septiembre sigue abierto, pero el tribunal todavía no está conformado. El Reino Unido espera que eso ocurra antes de fin de año o, a más tardar, en enero. Recién después el país podría volver a pedir medidas, con pocas semanas de margen antes de la fecha de perforación.

Más sanciones a las empresas

En paralelo, el Gobierno inició cinco nuevos procedimientos sancionatorios contra fondos que son accionistas de Navitas Petroleum: Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident, Harel Mutual Funds, Ayalon Mutual Funds y Pasternak Shoham Equity. Con estos casos, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por actividades petroleras sin autorización en la zona de Malvinas.

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Los procedimientos se basan en la Ley 26.659, que regula la exploración y la explotación de hidrocarburos en aguas bajo jurisdicción argentina, y en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución. El Ejecutivo sostuvo que no permitirá "que sociedades, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de esas actividades".

Qué propone la ley

El centro del proyecto son las sanciones penales y económicas para quienes exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Prevé penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Quedan afuera los accionistas con hasta el 2% de participación y los fondos de inversión que intervienen de forma indirecta.

La iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado. Lo integran los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. A pedido de los aliados se sumaron como miembros no permanentes el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores. Además, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento, a la que el Ejecutivo deberá informar sus medidas en un plazo máximo de 48 horas.

El endurecimiento de las penas tiene apoyo incluso entre los opositores más duros. Las críticas apuntan a los capítulos de seguridad: el protocolo para derribar aviones y hundir barcos, la participación de las Fuerzas Armadas en "operaciones no convencionales" y la facultad del Ejecutivo de restringir operaciones financieras, bloquear fondos o limitar importaciones y exportaciones ante una "amenaza externa". Para la oposición, esa definición y la de "terrorismo" son demasiado amplias y podrían usarse contra quienes piensan distinto. El proyecto también da rango de ley al registro de personas y entidades vinculadas con el terrorismo (RePET), que permite incluir organizaciones cuando existan "motivos razonables para sospechar".

IC