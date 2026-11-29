Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, planteó que el peronismo deberá resolver entre una interna propia o un acuerdo político para definir su candidato presidencial de 2027, en caso de que se suspendan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El funcionario, uno de los principales impulsores de la candidatura de Axel Kicillof, mencionó al gobernador y a Sergio Massa como posibles protagonistas de esa disputa.

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"Yo no veo más que dos opciones, habrá que discutir los detalles de esa interna. Eliminadas las PASO, no hay muchas más opciones", sostuvo Bianco. En ese sentido, consideró que los distintos espacios deberán sentarse a negociar para establecer un mecanismo que permita elegir a un candidato que represente al conjunto del peronismo.

"Eliminadas las PASO tiene que haber un acuerdo, que se sienten a dialogar los distintos sectores. Los acuerdos que se logren se harán al más alto nivel", agregó el ministro bonaerense.

En declaraciones a Clarín, Bianco también remarcó que la primera discusión deberá estar centrada en la construcción de un frente electoral que reúna a los distintos sectores del peronismo y del campo popular.

"Lo primero que va a haber que definir es la construcción de un frente electoral. Tendrán que aparecer los partidos, sentarse las voluntades, los distintos sectores del peronismo y del campo popular y discutir cuál es la mejor forma de definir una candidatura que represente al conjunto", explicó.

El funcionario, que integra el círculo político más cercano a Kicillof, busca posicionar al gobernador bonaerense como una de las principales alternativas del espacio para competir por la Presidencia. Sin embargo, la eventual candidatura de Massa también forma parte de las conversaciones sobre el armado electoral.

El kicillofismo busca un acuerdo y el kirchnerismo reclama definiciones

La suspensión de las PASO en el Senado modificó el escenario que proyectaban los armadores de Kicillof para las elecciones de 2027. Según informó Infobae, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del gobernador, trabajaba sobre la posibilidad de consolidar su candidatura presidencial mediante una primaria abierta. Ante la posibilidad de que Diputados también apruebe la suspensión, los intendentes comenzaron a plantear la necesidad de alcanzar un acuerdo con los demás sectores del peronismo.

"Necesitamos un espacio para dirimir las candidaturas y los liderazgos", afirmó a Infobae el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, integrante del MDF. El jefe comunal también advirtió sobre el riesgo de que el peronismo llegue dividido a las elecciones y planteó la necesidad de que sus dirigentes alcancen un entendimiento.

Pablo Descalzo: "Confiamos en Axel Kicillof"

La postura también fue expresada por el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien consideró que la suspensión de las primarias es "lamentable", aunque manifestó su confianza en que el espacio pueda alcanzar la unidad. "Obviamente, habrá que declinar algunas posturas tan intransigentes de algún sector", sostuvo. Sobre la candidatura presidencial, fue directo: "Nuestro candidato es Axel".

En la misma línea, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, defendió la posibilidad de resolver las diferencias mediante una interna abierta. "El que gana conduce, el que pierde acompaña", suele plantear el dirigente, que también impulsa a Kicillof para la Presidencia.

Cristina, Axel y las variables que faltan para ordenar el peronismo frente al desafío de 2027

Sin embargo, el acercamiento entre los sectores todavía enfrenta diferencias. Según Infobae, cerca de Cristina Kirchner consideran que Kicillof debe convocar a una mesa política para discutir una estrategia electoral conjunta, que permita ordenar tanto la disputa nacional como la bonaerense. La discusión incluye no solo las candidaturas, sino también las posibles reelecciones de los intendentes, la continuidad de las PASO provinciales y la posibilidad de desdoblar los comicios en Buenos Aires.

Massa y Uñac también buscan posicionarse

Mientras el kicillofismo intenta consolidar la postulación del gobernador, Sergio Massa pidió cautela frente a la media sanción de la suspensión de las primarias en el Senado. "El Gobierno se apura si celebra la suspensión de las PASO en el Senado: falta la Cámara de Diputados", sostuvo durante una actividad en Córdoba.

El exministro de Economía también incrementó sus movimientos políticos dentro y fuera del peronismo, en medio de las conversaciones sobre la construcción de una alternativa electoral para 2027.

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, planteó la necesidad de preparar distintos escenarios para evitar que el espacio deba improvisar ante una eventual suspensión definitiva de las primarias. Aunque actualmente respalda la candidatura del senador sanjuanino Sergio Uñac, pidió "trabajar sobre el plan A, plan B y plan C".

El escenario electoral también tiene una dimensión provincial. La discusión sobre las PASO bonaerenses y el eventual desdoblamiento de los comicios se suma a las negociaciones por las candidaturas nacionales y la sucesión de Kicillof en la gobernación.

Bianco cuestionó la suspensión de las PASO y apuntó contra Milei

El ministro bonaerense también cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional para suspender las primarias y atribuyó la decisión a una estrategia electoral de La Libertad Avanza de cara a 2027.

"Lamentablemente, el Gobierno nacional lo hizo para dificultar que la oposición se pueda organizar, repudiamos esto porque hay una manipulación del sistema electoral con un objetivo político que era la reelección de Milei. Se hizo por eso, los otros argumentos son falsos", afirmó.

La discusión sobre el mecanismo para definir las candidaturas del peronismo se produce mientras el proyecto de suspensión de las PASO para 2027 avanza en el Congreso. El Senado ya le dio media sanción a la iniciativa, por lo que resta su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La posibilidad de que las primarias no se realicen obliga a los distintos sectores del PJ a evaluar alternativas para ordenar la competencia interna. La construcción de un frente electoral, el liderazgo de Kicillof y la negociación con el kirchnerismo y el massismo aparecen entre los principales desafíos del espacio de cara a 2027.

MSC/AF