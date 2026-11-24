El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes una denuncia penal en la que pidió suspender, con carácter de urgencia, el homenaje a Mario Roberto Santucho previsto para el 10 de diciembre y la instalación de una escultura en su memoria. Además, pidió que se investigue la aprobación institucional del acto.

En el documento, Stornelli solicita que la Justicia analice si la declaración de interés institucional del homenaje podría constituir algún delito de acción pública, y que se establezcan las eventuales responsabilidades de los integrantes del Consejo Directivo de la facultad que participaron en esa decisión.

A su vez, pidió que la facultad entregue toda la documentación vinculada con la propuesta, lo que incluye resoluciones, actas, dictámenes, antecedentes, propuestas y constancias de votación, además de los registros relacionados con la organización del homenaje y la instalación de la escultura.

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También solicitó información sobre el origen y el destino de los fondos que podrían haberse utilizado, incluidas donaciones, autorizaciones, contrataciones, facturas y órdenes de pago. Asimismo, pidió que se identifique a todas las personas que intervinieron en la elaboración, aprobación y ejecución de las decisiones.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el pedido de una medida cautelar de no innovar, para suspender de forma provisoria el homenaje y la colocación de la escultura.

El fiscal justificó la urgencia del pedido por la cercanía de la fecha del acto. Ahora, la Justicia deberá analizar la presentación y decidir si corresponde avanzar con las medidas. Hasta el momento, no hay ninguna resolución judicial que suspenda el homenaje, que sigue previsto para el 10 de diciembre.

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Qué dijo la facultad

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales declaró el homenaje de interés institucional, con dos abstenciones. La propuesta surgió del colectivo cultural Contramuro y fue presentada por una agrupación estudiantil. El acto está previsto para las 18, en el patio "Indio Solari" de la sede de Santiago del Estero 1029, y cerrará con un discurso de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

La decana, Ana Josefina Arias, defendió la decisión. Sostuvo que no corresponde prohibir el reconocimiento de una figura política y lo planteó como una forma de recuperar la trayectoria militante de una generación perseguida durante la dictadura. Para Arias, "reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación" es parte de la democracia, aunque reconoció que Santucho encabezó una organización armada.

Las reacciones

Además de la denuncia de Stornelli, el homenaje recibió críticas del Gobierno nacional, que le envió una nota al rector Ricardo Gelpi para que impida el acto y sancione a quienes lo promovieron. Dentro de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la universidad fije una posición. "La universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona", afirmó.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel también cuestionó la decisión de la facultad. "La decana de la UBA de Sociales miente", escribió en X, y calificó el homenaje como "un ataque contra la democracia misma". Además, sostuvo que "la militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas", y describió a Santucho como "el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas" en los años 70. "Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas", concluyó.

El senador radical Maximiliano Abad cuestionó que el acto se haga el 10 de diciembre, mientras que el dirigente Gabriel Solano defendió el homenaje y criticó a quienes se oponen. El politólogo Andrés Malamud, en cambio, le restó importancia: calificó la polémica como un "escandalete" y sostuvo que el debate "es lo mejor que le puede pasar a la democracia".

Por su parte, el hijo de Santucho, Mario Antonio Santucho, atribuyó las críticas a una "ofensiva de la ultraderecha".

IC/MSS