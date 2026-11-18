Una semana después de la visita del papa León XIV, el Gobierno nacional vuelve a mostrar contradicciones internas alrededor de uno de los temas clave que dejó el Pontífice: la justicia social. El mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, contradijo a su propio vocero un día después de que Adrián Ravier expresara que “nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza”. Este miércoles, el libertario volvió sobre su discurso original y criticó abiertamente el concepto: “La idea de la justicia social nos hunde”.

Ravier había asegurado que el oficialismo “escuchó y tomó nota” del mensaje del Papa, que durante su visita al país reclamó justicia social. Sin embargo, esta contradicción dejó en evidencia que la estrategia del oficialismo de no confrontar con lo declarado por el Pontífice no es algo que el Presidente pueda sostener, o que realmente no cree en ella.

Un presidente que va por su lado

Desde la partida de León XIV, en el Gobierno se buscó no confrontar con el mensaje que dejó el Pontífice. Tanto el vocero como el canciller destacaron sus palabras y evitaron cualquier cruce. Incluso el ministro de Economía ya había defendido la justicia social meses atrás. Milei, en cambio, eligió otro camino. Con Caputo y Quirno en el auditorio de la Universidad de Belgrano, volvió a cargar contra el concepto que el Papa había defendido durante toda su visita y dejó en claro que no está dispuesto a moderar su discurso.

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En su conferencia del martes, Ravier declaró: “Si por justicia social entendemos algún tipo de preocupación y acciones en favor de los más humildes, por supuesto que este Gobierno, al bajar la pobreza, al bajar la indigencia, estamos totalmente alineados con la motivación del Papa León XIV y sus palabras”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había hablado a favor de la justicia social a fines de agosto, al presentar el programa de créditos hipotecarios: “Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”.

Al recibir el Doctorado Honoris Causa en Humanidades, Milei se desentendió de esas definiciones y sostuvo que “la idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas”.

También aseguró que las políticas anteriores terminaron perjudicando a quienes buscaban proteger. “Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio es peor que la enfermedad, lejos de estar mejor está peor. Si quieren un ejemplo, eso se llama Argentina”, expresó. Y agregó: “Nosotros no les estamos dando el pescado gratis, nosotros les estamos enseñando a pescar a la gente”.

Paradójicamente, en el mismo discurso elogió a Caputo como el mejor ministro de Economía de la historia. Incluso sostuvo que la Argentina no terminó como Cuba gracias a su incorporación al equipo económico. Así, destacó al funcionario y condenó el concepto que ese mismo funcionario había defendido.

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La distancia no se limita al vocero y al ministro de Economía. Durante la visita de León XIV, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, adhirió públicamente a uno de los conceptos centrales del discurso papal y destacó la contundencia del Pontífice al sostener que la economía debe estar al servicio de las personas. En los últimos meses también se diferenció del Gobierno por los recortes en discapacidad, a los que llamó “una bomba atómica”. Esta semana volvió sobre el tema con un mensaje en el que pidió avanzar con la ley “sin que nadie quede afuera”.

La contradicción con el mensaje del Papa

León XIV llegó al país el 8 de noviembre y puso la justicia social en el centro de su visita. En su primer discurso, con Milei sentado a su lado, reclamó justicia social y apoyo a la educación y la investigación, además de protección para los jubilados y las personas con discapacidad. En la Universidad Católica Argentina (UCA), ante empresarios, trabajadores y sindicalistas, volvió sobre la misma idea: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Minutos después de que el Papa dejara el país, el 11 de noviembre, Ravier dio una conferencia en la que sostuvo que “no hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado” y que el Gobierno busca “poner la economía al servicio de las personas”. Ante las preguntas sobre discapacidad, universidades y la “cultura del descarte”, aseguró que el Gobierno había escuchado esos planteos, aunque no anunció medidas. El propio Milei y el canciller Pablo Quirno habían afirmado que el mensaje del Papa “es universal e interpela a toda la sociedad”. En tan solo siete días, el discurso del libertario volvió al original

MSS