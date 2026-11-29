Más de 25.500 españoles votaron desde la Argentina en las elecciones generales que se celebran este domingo en España. La votación se hizo entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, donde estaban habilitados 520.203 electores. La participación rondó el 5%, y la cifra de votantes superó en unas mil personas a la de 2023.

La Argentina tiene la comunidad española más grande del continente: concentra el 40,2% de los votantes españoles de América Latina. El padrón argentino casi triplica al de México, que tiene 191.062 electores, y supera ampliamente a los de Cuba, con 169.290, Venezuela, con 121.839, y Chile, con 70.018. Además, es el país con más ciudadanos españoles fuera de España en todo el mundo, con 543.971 residentes al 1 de enero de 2026, por delante de Francia y Estados Unidos.

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Cómo votaron

Buenos Aires concentró la mayor parte de los sufragios: en el Consulado General votaron 20.385 de las 331.000 personas convocadas, algo más del 6%. De ese total, 8.952 votos se depositaron en urna, 10.212 llegaron por correo y 1.221 correspondieron a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos. En Rosario votaron 3.567 personas y en Córdoba, 1.281.

Según fuentes consulares e interventores de los partidos, el voto presencial en urna creció alrededor de un 30%, mientras que bajó el voto por correo. Representantes del PSOE, el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Vox y el Frente Amplio supervisaron la votación en el consulado de Buenos Aires y coincidieron en que la jornada se desarrolló de manera "ordenada y transparente".

Entre quienes se acercaron al consulado porteño estuvo la actriz Cecilia Roth, que tiene nacionalidad española. "En este momento hay que tomar una posición muy clara", sostuvo, y calificó a estas elecciones como "muy complicadas". Sobre su doble pertenencia, resumió: "Cuando estoy aquí, soy muy argentina; cuando estoy en España, soy muy española".

La baja participación es habitual entre los españoles que viven en el exterior. En las elecciones generales de 2023 votó solo el 6% de los inscriptos en los cinco consulados del país.

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Los votos que no se contarán

Los sobres de los nacionalizados por la ley de nietos se guardaron en urnas separadas, por una medida cautelar del Tribunal Supremo de España. El tribunal suspendió el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad sin acreditar que sus padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. Según la lista que el Gobierno español entregó al tribunal, la medida alcanza a 163.355 personas en todo el mundo.

Esos ciudadanos pudieron entregar su voto, pero los sobres no se contarán junto con el resto: quedarán cerrados y apartados hasta que el tribunal resuelva el fondo de la cuestión. Todo el material votado en la Argentina viaja a España en un vuelo de Iberia para sumarse al recuento, y la validez de los sobres separados dependerá de lo que resuelva la Justicia.

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La medida se dictó a pedido de Vox y de la asociación Iustitia Europa. El 26 de noviembre, el Supremo rechazó los recursos para levantarla, y contra esa decisión no hay apelación posible. La suspensión no rige para todos los beneficiarios de la ley: quedan afuera quienes obtuvieron la nacionalidad por otras vías y los hijos de los nacionalizados, que son unas 190.000 personas y sí pueden votar. La medida se aplica sin importar si la persona vive en España o en el exterior.

Qué es la ley de nietos

La ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde octubre de 2022. Permite obtener la nacionalidad española a descendientes de españoles que se exiliaron o emigraron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El plazo para pedirla venció el 22 de octubre de 2025, y la Argentina fue el país con más solicitudes.

El crecimiento del padrón en el exterior generó debate en España. El censo de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto ya supera los 2,7 millones de personas, y la Argentina encabeza ese aumento. Durante la campaña, tanto el PP como Vox pusieron en duda la transparencia del voto de los españoles en el exterior. En Buenos Aires, sin embargo, sus propios fiscales avalaron el desarrollo de la votación.

IC/AF