El Gobierno buscará aprobar este jueves 26 de noviembre en el Senado la suspensión de las PASO previstas para las elecciones de 2027. Será en la última sesión del período ordinario y, según fuentes parlamentarias, el oficialismo ya tendría los votos necesarios. La Libertad Avanza se aseguró el respaldo de sus aliados tras alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales que le permitirían reunir entre 37 y 40 votos.

Además de suspender las primarias, el proyecto de reforma electoral contempla la reducción del financiamiento público de las campañas, la implementación permanente de Ficha Limpia y cambios en el debate presidencial. También elimina la veda electoral. Si obtiene media sanción, el Gobierno buscará convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias en Diputados.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado firmó el despacho el 18 de noviembre, después de varias horas de negociación. Las conversaciones las encabezaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, con los gobernadores. El dictamen reunió 11 firmas, una más de las necesarias para llevar el proyecto al recinto. Para destrabar el acuerdo y conseguir las firmas, el oficialismo aceptó sacar del proyecto las listas colectoras.

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Cómo están los votos

El oficialismo tiene 21 senadores propios. A ellos se sumarían los 10 de la UCR, que se encamina a acompañar en bloque, y los tres del PRO, además de la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres. Con eso llegaría a 35 votos.

También se espera el apoyo de Carlos Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, que firmaron el dictamen con disidencias parciales, y de Julieta Corroza, alineada con el gobernador neuquino Rolando Figueroa. Los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano se mostraron a favor, y si ambos confirman, el oficialismo llegaría a 40.

Todavía hay votos pendientes. No se conoce la posición de la senadora salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, ni la de los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut Rojas. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil apoya la reforma, pero no está confirmado el voto de Guillermo Andrada. En el bloque Convicción Federal, Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, mientras que Carolina Moisés todavía no definió su postura.

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En la vereda opuesta, rechazan la reforma el bloque Justicialista que conduce José Mayans, con 22 senadores, el Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque de Fernando Salino y la tucumana Beatriz Ávila.

Qué cambia si se aprueba

La suspensión de las PASO alcanza solo a las elecciones nacionales de 2027 y no implica su eliminación definitiva. Durante ese año, cada partido elegirá a sus candidatos según su carta orgánica y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. Puede hacerlo a través de una elección interna o por consenso.

Ficha Limpia impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que la sentencia se haya comunicado antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

En cuanto a la publicidad, el texto vuelve a incluir los espacios gratuitos para los partidos en radio y televisión, aunque reducidos a la mitad. Además, se elimina la obligación del debate presidencial antes de la primera vuelta: en caso de balotaje, se mantendría un único debate entre los candidatos.

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El proyecto también permite votar por lista completa y usar la boleta única para las categorías provinciales cuando las elecciones coinciden. Además, elimina las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales, y habilita la afiliación a los partidos por internet, con validación de identidad.

Por último, se mantiene suspendida la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Los 24 representantes de las provincias y la Ciudad pasarán a ser designados por las legislaturas, y los 19 del distrito único serán elegidos por el Congreso: 12 por Diputados y 7 por el Senado.

Desde la oposición, el rechazo se centra en el impacto de la medida sobre la participación. El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey advirtió esta semana que cambiar las reglas electorales es una señal de debilidad: "Cuando los gobiernos empiezan a modificar los sistemas electorales habitualmente no les sirve para nada". Además, alertó que eliminar las PASO y modificar el financiamiento de las campañas puede derivar en "una democracia de menor intensidad".

IC/AF