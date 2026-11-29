Alberto Núñez Feijóo construyó su carrera política a partir de una extensa trayectoria en la administración pública y más de una década al frente de la Xunta de Galicia. Sin embargo, su llegada a la conducción nacional del Partido Popular (PP) lo enfrentó a un escenario diferente: la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas para alcanzar el Gobierno español.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el dirigente conservador obtuvo la mayor cantidad de votos, pero no consiguió una mayoría parlamentaria. El PP alcanzó 137 escaños en el Congreso de los Diputados, mientras que Vox, encabezado por Santiago Abascal, consiguió 33 bancas. Aunque ambas formaciones sumaban 170 representantes, no alcanzaban los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Según informó Reuters, el resultado dejó abierta la posibilidad de que Pedro Sánchez lograra reunir los apoyos necesarios para continuar en el poder.

Nacido en Os Peares, una pequeña localidad rural de Galicia, Feijóo desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro de la administración pública. De 65 años, su primera aspiración había sido convertirse en juez, pero las dificultades económicas de su familia, después de que su padre perdiera el empleo, lo llevaron a abandonar la preparación de las oposiciones a la judicatura y buscar otra salida laboral.

Argentina tendrá más de 520.000 votantes en las elecciones de España y podría definir resultados en 36 provincias

En 1985 ingresó en la administración gallega y comenzó un recorrido por distintos organismos públicos. Más adelante ocupó cargos en el Gobierno nacional durante la presidencia de José María Aznar: fue secretario general de Asistencia Sanitaria, presidente del Instituto Nacional de la Salud y director de Correos. En 2002 se afilió al Partido Popular, cuando ya había superado los 40 años.

Su ascenso político se consolidó en 2009, cuando ganó las elecciones autonómicas y asumió la presidencia de la Xunta de Galicia. Permaneció en el cargo durante trece años y consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas, un desempeño que fortaleció su posición dentro del conservadurismo español. Su gestión y su perfil moderado lo convirtieron en una de las principales alternativas para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP.

No obstante, Feijóo demoró su desembarco en la política nacional. Rechazó competir por la conducción del partido en 2018 y recién asumió ese desafío en 2022, después de la crisis interna que enfrentó a Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso. Su llegada permitió cerrar la disputa por el liderazgo y reorganizar el espacio opositor.

La Bolsa española, ante las urnas: qué esperar de los mercados tras los resultados electorales

Hasta entonces, su imagen estaba asociada a la moderación, la capacidad de gestión y la búsqueda de acuerdos. Esa reputación le había permitido diferenciarse de dirigentes de posiciones más confrontativas dentro del partido. Sin embargo, desde su llegada a Madrid endureció sus críticas contra Pedro Sánchez y adoptó un discurso más combativo frente al Gobierno socialista.

El cambio de tono también generó cuestionamientos. Sus adversarios políticos en Galicia sostuvieron que su estilo confrontativo no era nuevo y recordaron la dureza de la campaña electoral de 2009, cuando consiguió desplazar al socialismo de la Xunta. Durante la campaña nacional de 2023, además, recibió críticas por cuestionar el sistema de voto por correo y plantear sospechas sobre su funcionamiento.

La relación con Vox representó otro de los principales desafíos de su proyecto político. Ambas formaciones habían alcanzado acuerdos para gobernar en distintas comunidades autónomas, aunque las diferencias entre sus dirigentes también habían provocado tensiones y rupturas. Para Feijóo, un entendimiento con Abascal resultaba necesario para intentar llegar a La Moncloa, pero implicaba negociar con una fuerza que buscaba aumentar su influencia en el futuro Ejecutivo.

Auge de la derecha radical, en sintonía con Europa

El 26 de septiembre de 2023, Feijóo se sometió al primer debate de investidura. Dos días después, el Congreso rechazó su candidatura y volvió a hacerlo en una segunda votación el 29 de septiembre. El resultado confirmó que el respaldo de Vox no era suficiente para garantizarle la presidencia.

La experiencia acumulada en Galicia, donde había conseguido sostener mayorías durante más de una década, no alcanzó para resolver las dificultades de la política nacional. El dirigente debió enfrentarse a un Parlamento fragmentado y a la necesidad de construir consensos con fuerzas políticas de intereses diversos. Su recorrido dejó en evidencia la distancia entre administrar una mayoría consolidada en una comunidad autónoma y reunir los apoyos necesarios para gobernar España.

MSC/AF