El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, enviará a la Legislatura provincial un proyecto para suspender las PASO en las elecciones de 2027. La iniciativa surgió de conversaciones con los partidos de Juntos por Entre Ríos y con La Libertad Avanza, y va en la misma línea que la reforma que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso nacional, donde también se busca eliminar las primarias.

La propuesta modifica de forma parcial el Código Electoral provincial, que fue uno de los primeros logros legislativos de Frigerio. Esa ley, aprobada en 2024, incluía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir los candidatos provinciales y se iba a usar por primera vez en 2027. Ahora, antes de estrenarse, tendrá un cambio. El oficialismo asegura que tiene los votos para aprobarlo en las dos cámaras.

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La posibilidad de suspender las PASO se comentaba desde hace meses en la provincia. Junto con ese rumor, también circulaba la idea de separar las elecciones provinciales de las nacionales y cambiar la fecha. El Código establece que los comicios se hagan a fines de junio o el mismo día que los nacionales, pero se hablaba de adelantarlos a principios de ese mes o incluso a mayo.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene un bloque propio con la mitad más uno de las bancas, al que se suman los legisladores libertarios. En el Senado, la ventaja de un voto que tenía el peronismo desapareció: el bloque del PJ se dividió y dos de sus integrantes armaron bloques propios que suelen acompañar al Gobierno provincial.

Desde el oficialismo sostienen que la medida es “excepcional” y que no elimina el sistema de primarias, sino que lo suspende solo para 2027. La suspensión alcanzará a todas las categorías: cargos provinciales, municipales, comunales y juntas de gobierno.

Las razones para suspender las primarias

El principal argumento es el ahorro: el Gobierno busca bajar los costos electorales y evitar organizar dos votaciones. Así, los entrerrianos votarán una sola vez, en las elecciones generales, que se harán el primer domingo de junio de 2027 o junto con las nacionales.

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Sin PASO, cada partido o alianza elegirá a sus candidatos según sus propias reglas internas, y cambiarán los plazos para presentar las listas y las impugnaciones. Además, el proyecto propone bajar los límites de gastos de campaña y los topes de los aportes privados. También ratifica dos medidas que el oficialismo considera propias: la boleta única de papel, que se usará por primera vez en 2027, y la Ficha Limpia, aprobada hace unas semanas, que controla los antecedentes penales de los candidatos y si figuran en el Registro de Deudores Alimentarios.

La relación con Milei

La sintonía con la Casa Rosada no es nueva. En agosto de 2025, Frigerio cerró una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones legislativas, junto con el PRO, la UCR y partidos provinciales. “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro de Entre Ríos”, escribió entonces al anunciar el acuerdo. La lista compartida ganó con el 52,93% de los votos, contra el 34,4% del peronismo.

De cara a 2027, la continuidad de ese acuerdo todavía está en discusión. El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Roque Fleitas, admitió que una alianza con Juntos por Entre Ríos “no es descabellada”, aunque aclaró que la decisión depende de la conducción nacional del partido. Mientras tanto, la Casa Rosada busca acuerdos con los gobernadores aliados para respetar sus territorios a cambio de apoyo en el Congreso, una estrategia en la que Entre Ríos es uno de los casos que más funcionó.

IC/MSS