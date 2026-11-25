Un sacerdote argentino fue designado por el papa León XIV como nuevo jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano. Se trata de monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, de 52 años, nacido en Paraná, Entre Ríos, que hasta ahora se desempeñaba como consejero de nunciatura en la Sección de Asuntos Generales de esa misma secretaría. El nombramiento fue anunciado este miércoles por la Santa Sede.

Mons. Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, consejero de nunciatura en servicio en la Sección de Asuntos Generales, ha sido nombrado esta mañana jefe del Protocolo de la Secretaría de Estado. | Crédito: X @TerzaLoggia

Es el segundo argentino que recibe un nombramiento del Papa en el mismo día. Esta mañana también se conoció que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, coordinará el nuevo servicio que creó León XIV para organizar el trabajo de la Iglesia en las cárceles de todo el mundo. Ambas designaciones llegan pocos días después del regreso del Papa de su gira por Uruguay, la Argentina y Perú.

Qué hará

Como jefe de Protocolo, Viola Casalongüe será el encargado de coordinar los encuentros con los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede y de organizar las audiencias del Papa con autoridades extranjeras. Además, deberá planificar la logística de los viajes apostólicos del Pontífice.

En el cargo reemplazará al monseñor venezolano Javier Domingo Fernández González, que la semana pasada fue nombrado arzobispo y nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona.

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Quién es

Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, donde cursó desde el jardín hasta el secundario en el Colegio San José Obrero. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y tiene una licenciatura en Teología Dogmática.

En 2011 ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede. Desde entonces trabajó en las nunciaturas apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas, y en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. También fue director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica, la institución que forma a los diplomáticos del Vaticano.

IC/MSS