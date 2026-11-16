Doce días en el terreno, tres países recorridos, millones de fieles movilizados en las calles y un diagnóstico implacable sobre los problemas estructurales del continente. El regreso del papa León XIV a Roma tras su multitudinaria despedida en Lima cierra mucho más que una visita pastoral: marca el primer gran test político y territorial de Robert Prevost al frente del Vaticano. Apenas un mes después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor de pulmón, el Pontífice completó sin complicaciones una agenda agotadora por Uruguay, Argentina y Perú, dejando una hoja de ruta clara sobre el rol que busca ocupar frente a los gobiernos de la región y los sectores más postergados.

El hilo conductor de todo el viaje fue una bajada directa al poder político y económico. Lejos de limitarse a las formalidades, León XIV puso el foco en las deudas sociales de Sudamérica y exigió que los indicadores macroeconómicos tengan conexión real en la vida cotidiana. En Argentina, frente al presidente Javier Milei y ante concentraciones masivas que reunieron a cerca de seis millones de personas entre Buenos Aires y Luján, el Papa reclamó que el crecimiento alcance a toda la población y salió en defensa de los sectores más vulnerables, poniendo especial énfasis en los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

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Ese mismo eje escaló en intensidad en cada parada que hacía, adaptándose a las urgencias de cada territorio. En Uruguay (primer país en el que desembarcó), su paso incluyó el ingreso al barrio más peligroso de Montevideo para denunciar sin vueltas las muertes de jóvenes atrapados por el avance del narcotráfico y condenar la violencia contra las mujeres. Ya en territorio peruano, la denuncia apuntó a la corrupción estructural, la concentración de la riqueza y la impunidad: en la ciudad de Pucallpa exigió respuestas por los líderes indígenas asesinados por defender sus tierras, sentenciando que "la sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres".

En Lima, su presencia no frenó la crisis institucional, al punto de que en el Congreso peruano estallaron insultos y rechazos contra la expresidenta Dina Boluarte por su participación en los actos oficiales. Al mismo tiempo, Prevost utilizó su paso por el continente para dar señales fuertes puertas adentro: tanto en Buenos Aires como en Perú mantuvo reuniones con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes (incluidos damnificados del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana), exigiendo "verdad, justicia, perdón y reparación" frente a una problemática que definió como "una realidad que nos ha causado tanto dolor".

Hubo un factor clave: su fortaleza física. El diagnóstico de cáncer conocido a menos de un año y medio de su elección y la operación realizada a mediados de octubre habían puesto en duda la gira. Sin embargo, el Pontífice sostuvo el ritmo de actividades sin mostrar desgaste, incluso en jornadas extremas en las que pasó en cuestión de horas de los 3.400 metros de altura en Cusco a los 36 grados de calor de la Amazonía, o tras recibir el impacto accidental de una pulsera lanzada desde el público a su ojo durante su llegada a la misa final.

El Papa León XIV en Argentina: con los pies en la tierra

El factor peruano y la conexión con la calle

Si bien las convocatorias en Montevideo y Buenos Aires rompieron récords de asistencia, el tramo final en Perú tuvo un peso político y simbólico distinto, marcado por la biografía del propio Papa. Nacido en Chicago hace 71 años, Prevost vivió casi dos décadas en el país andino como misionero y obispo de Chiclayo, y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015. Por eso, su desembarco fue leído por la población no como la visita de un jefe de Estado extranjero, sino como el regreso de un compatriota que conoce de primera mano la realidad local.

Según registros del Vaticano, tres millones de personas salieron a recibirlo en su primer día en Lima, mientras las avenidas se llenaban de carteles que bautizaban al territorio como el "país del Papa". A lo largo de sus recorridos en papamóvil, desde su parada para rezar ante el Señor de los Milagros hasta los actos en el interior profundo como Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, el mensaje del Pontífice apeló constantemente a la identidad compartida, recitando valses criollos y reclamando "corazones honestos" y "desarmar el lenguaje" para superar la discriminación racial y el machismo.

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La masividad de la convocatoria desbordó por momentos la capacidad operativa de las autoridades locales. En el acto de despedida realizado en la Base Aérea Las Palmas, que congregó a un millón y medio de fieles, el entusiasmo chocó con serias fallas de organización: la plataforma de inscripción colapsó, miles de personas quedaron afuera tras el cierre de los accesos y un grupo llegó a tirar abajo una puerta para entrar.

El papa León XIV termina su gira histórica en Sudamérica con una misa en Lima

El cierre en Lima y el mensaje de partida

Más allá de los contratiempos logísticos y el ruido político que rodeó su estadía, el saldo final para el Vaticano es el de un liderazgo consolidado en el contacto directo. Antes de partir hacia el aeropuerto del Callao, León XIV resumió el espíritu de su paso por la región con una advertencia dirigida tanto a los gobiernos como a la sociedad civil: "Los únicos que no pueden esperar son los pobres".

El tono de despedida dejó en claro el vínculo emocional que lo une con la región. Tras agradecer a los fieles y asegurar que en tierras peruanas aprendió a ser obispo y a servir como sucesor de Pedro, el Pontífice se llevó el registro de una calle movilizada, desde los jóvenes que llenaron el Estadio Nacional en vigilia hasta las familias que viajaron más de 18 horas para verlo pasar.

Con el avión de regreso rumbo a Roma, la gira sudamericana deja instalada una nueva dinámica en la relación entre el Vaticano y América Latina. León XIV evitó los tecnicismos para instalar una agenda terrenal, directa e incómoda para las dirigencias locales, dejando en claro que, aunque el recorrido oficial haya terminado, su monitoreo sobre la desigualdad, la violencia y la crisis social del continente recién comienza. Al despedirse de Argentina, juró una lealtad llamativa: "Este país desde ahora tiene dos Papas”, exclamó.





TC