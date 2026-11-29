Ucrania advirtió sobre el impacto estratégico que podría tener el desarrollo de una constelación de satélites rusa similar a Starlink. El sistema, denominado Rassvet, busca mejorar las comunicaciones y la precisión de los ataques con drones y misiles, una capacidad que podría modificar el equilibrio militar en el conflicto y reducir las ventajas tecnológicas de Occidente.

Ucrania | Crédito: Xinhua News Agency

Según informó Clarín, el gobierno de Volodímir Zelenski teme que la puesta en funcionamiento de esta tecnología represente un salto cualitativo para las Fuerzas Armadas rusas. La preocupación de Kiev también alcanza a Estados Unidos y sus aliados occidentales, debido a las implicancias estratégicas que tendría la expansión de las capacidades militares de Moscú.

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El proyecto todavía enfrenta dificultades técnicas. De acuerdo con la información publicada por Clarín, Rusia realizó dos lanzamientos de satélites en marzo y julio de 2026, mediante los cuales habría puesto en órbita 30 unidades. Sin embargo, esos dispositivos no habrían alcanzado la altitud prevista. El objetivo ruso sería completar una constelación de 408 satélites para 2031.

Aunque el sistema todavía no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer una cobertura completa, Moscú espera alcanzar el 94% de las conexiones previstas durante 2027. La nueva tecnología permitiría mejorar la precisión de los drones de ataque y optimizar los sistemas de navegación de los misiles. También facilitaría el control de estos dispositivos en el espacio aéreo europeo.

Rusia busca contrarrestar la ventaja de Starlink

La preocupación ucraniana se produce en un contexto de creciente dependencia de las comunicaciones satelitales para las operaciones militares. Desde el inicio de la invasión rusa, las terminales de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, se convirtieron en una herramienta fundamental para mantener las comunicaciones del Ejército ucraniano y coordinar sus operaciones en el frente.

Las sanciones estadounidenses impiden que SpaceX brinde sus servicios a Rusia. Sin embargo, Moscú busca desarrollar una infraestructura propia que le permita reducir esa dependencia tecnológica y disputar una de las ventajas estratégicas con las que cuenta Ucrania.

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En paralelo, Kiev manifestó su malestar por las restricciones aplicadas durante octubre y noviembre de 2026 a la velocidad de funcionamiento de las terminales Starlink utilizadas por sus fuerzas militares. Según consignó Clarín, las autoridades ucranianas interpretaron esas limitaciones como una forma de presión de Washington para flexibilizar su posición en las negociaciones.

La reducción de la velocidad de conexión podría afectar la capacidad de las fuerzas ucranianas para operar drones de ataque y responder a las incursiones rusas. Por ese motivo, el gobierno de Zelenski reclamó a Estados Unidos que tome medidas para evitar que Moscú avance con sus desarrollos satelitales.

Además de Rassvet, Ucrania advirtió sobre otro proyecto ruso denominado Innoset, que contemplaría el desarrollo de otros 240 satélites. Esa iniciativa permitiría ampliar la cobertura de las comunicaciones rusas y extender su influencia tecnológica a otras regiones, entre ellas África.

El avance de estos programas plantea un nuevo desafío para Ucrania y sus aliados occidentales: la disputa por el control de las comunicaciones satelitales se convirtió en un componente central de la competencia tecnológica y militar entre Rusia y Occidente.

MSC