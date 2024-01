AMBA: vuelven las lluvias antes de lo esperado

Tal como se esperaba para el día de hoy, continúa el calor en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oscila entre una máxima que llegará a los 31 grados y con una mínima de 23 grados. Lo que cambió fue el regreso de las lluvias el cual se suponía que comenzarían mañana.

Con respecto a la tormenta, el servicio meteorológico anticipa que a partir del mediodía el AMBA tendrá un clima de mayor inestabilidad para que a las 14 hs empiecen a caer las primeras gotas.

Se prevé que el estado del tiempo presente mejoras alrededor de las 17 hs.

Para el día jueves ya no hay probabilidad de tormentas. Si bien no va a llover, el clima no será del todo perfecto ya que el cielo estará parcialmente nublado.