Censo 2022: de cuánto será la multa por no hacerlo y cuáles serán las prohibiciones

El próximo miércoles 18 de mayo se realizará el Censo presencial y fue decretado feriado para que todos puedan permanecer en sus casas y atender a los censistas. También existe la posibilidad de realizarlo de forma virtual, ya que es una instancia obligatoria y su inclumplimiento implicará el pago de una multa.

De acuerdo a la Ley 17.622 quienes no participen del censo o mientan sobre los datos brindados deberán pagar una multa cuyo valor se actualiza semestralmente. "Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento previsto en la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional”, señala el texto de la norma.

El último monto de la multa se actualizó en febrero y estipula un valor de multa que va desde los $ 1076,36 a los $ 106.799,35.

Formulario digital

Quienes prefieran realizar el censo de manera virtual podrán hacerlo en la página https://censo.gob.ar. Luego de completar el formulario recibirán un comprobante por mail con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo, durante la modalidad presencial.

¿Qué ocurre si no se atiende al censista?

En el caso de quienes realizaron el cuestionario de forma virtual, el sitio web del Censo Digital 2022 aclara que se puede dejar el código a un vecino o encargado de edificio para que se lo entregue a un censista el miércoles 18 de mayo.

En relación a quienes responderán las preguntas de manera presencial, no será necesario que estén en su domicilio legal (el que figura en el DNI), si no que pueden estar donde actualmente viven. Al respecto, el director de Estadísticas y Censo de Santa Cruz, Dante Aguilar, explicó en diálogo con Radio LU 12 AM 680 que: "No estaremos censando a las personas en el domicilio legal, lo estaremos haciendo en el domicilio real".

De acuerdo a los datos que difundió el Gobierno Nacional, el Censo 2022 alcanzará a 45 millones de argentinos distribuidos en 15 millones de viviendas.

Cómo identificar a los censistas

Además del operativo bimodal que ofrece el INDEC para completar el formulario censal, desde el organismo se especificó de qué manera se puede identificar a quienes completarán los formularios.

"Si no pudiste completar el Censo digital, el 18 de mayo tu censista te hará la entrevista presencial. No es necesario que ingrese a tu vivienda y podrás verificar su identidad en www.censo.gob.ar y por teléfono (0800-345-2022)", explican en las redes del Censo 2022.

Al ingresar a la web, se reflejan cinco pestañas que detallan los pormenores del censo. Entre ellas, figura la de "Ayuda", donde se responden dudas básicas como la de identificar a los trabajadores que recogerán los datos de cada vivienda. "Las personas censistas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI)", especifican desde la página.

RB/fl