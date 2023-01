En el marco de la última jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, cruzó este miércoles 18 de enero en redes sociales a dos de los testigos propuestos por la defensa que cuestionaron la autopsia del cuerpo del joven que murió tras ser brutalmente golpeado hace tres años en Villa Gesell.

"En el reino del revés 2 peritos dicen que una maniobra de RCP mata y terribles patadas en la cabeza no", criticó el abogado vía Twitter con respecto a las declaraciones del perito Juan José Fenoglio y el médico emergentólogo Jorge Rodolfo Velich. "Quería encontrarme con eminencias del peritaje y trajeron a Piñón Fijo", agregó.

Burlando también calificó la inclusión de ambos testigos como "otro manotazo de ahogado de la defensa que puso en duda la autopsia y la causa de muerte de Fernando".

El enojo del abogado querellante se desató después de que los dos médicos forenses, presentados por la defensa de los ocho acusados, cuestionaron la autopsia realizada por el perito oficial al cuerpo de Fernando Báez Sosa. En consecuencia, se produjeron ciertos cruces entre testigos, fiscales y abogados, por lo que debió intervenir la presidenta del tribunal.

"No pueden discutir entre ustedes", remarcó la jueza María Claudia Castro luego de que se produjera un cruce entre Fenoglio y Burlando cuando el abogado cuestionó al experto por el uso de "conceptos confusos" y su "falta de definición" sobre las posibles causas de muerte, en caso de que no considerara correctas las determinadas por el perito oficial.

"Usted entiende cualquier cosa", fue la respuesta que lanzó Fenoglio ante los cuestionamientos del abogado.

Burlando luego volvió a interrumpir la declaración y señaló que el testigo no estaba siendo preciso en sus respuestas. "A ver doctor. Pupilas midriáticas, sin signos vitales, sin pulso, no responde a ningún tipo de estímulo, una persona que está inmóvil, inerte, ¿qué diagnóstico me da?".

"Según el estado en que se encuentre. La medicina no es una cosa exacta. Puede estar viva. Hay criterios", le contestó el médico en medio de la tensa situación.

A su vez, durante la audiencia, Fenoglio también tuvo un cruce con el fiscal Gustavo García, quien le preguntó al forense si es que tenía conocimiento y había analizado las 60 fotografías de la autopsia que fueron incorporadas a la causa por parte del Ministerio Público unas dos semanas antes de que inicie el proceso.

"Para nosotros, las fotografías que ilustran la autopsia van en la autopsia, no tres años después", le dijo el perito y señaló que "si un alumno le venía con esta autopsia, la nota es cero".

La autopsia. ¿Qué dijeron los peritos de la defensa?

En el marco del juicio, la defensa tomó la decisión de presentar dos peritos de parte, quienes señalaron que el informe de la autopsia realizado por el forense oficial no es concluyente en cuanto a la causa de muerte, dado que no se detalló si determinadas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación practicadas.

"Tuvo 60 segundos de golpes y más de 45 minutos de RCP", remarcó Fenoglio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores y señaló que "es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión" ya que le pareció "raro" que una persona con dicho traumatismo muriera en el lugar del hecho.

En este sentido, el testigo aportado por la defensa de Hugo Tomei inició su declaración afirmando que "no coincide la conclusión" del informe de la autopsia, elaborado por el forense Diego Duarte, "con lo observado en la autopsia". A su vez, hizo foco en la lesión del hígado de la víctima y afirmó que esta "puede ser por un aplastamiento provocado por la reanimación por RCP".

"Un golpe no produce este tipo de lesiones", reiteró el perito de parte y añadió que "el médico que hizo la autopsia debía investigar la posible presencia de un aneurisma" para determinar si esta podría haber sido la explicación para la rotura de la arteria.

A su vez, cuando el abogado querellante Fabián Améndola le preguntó por la causa de muerte de Fernando, este respondió: "No lo sabemos, porque la autopsia no lo explica". En este sentido, indicó que el fallecimiento se constató a las 6 a.m. pero "no hay datos de lo que pasó entre las 5.15".

"El escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense", sentenció por su parte Jorge Rodolfo Velich y sostuvo: "Fernando Báez Sosa inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia".

Asimismo, el forense remarcó que "no cree que el joven haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente" y aclaró que "no fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa, pero agravó la situación por la movilización del cuerpo".

"El cuadro de Fernando Báez Sosa tiene nombre y apellido: politraumatismos graves", indicó Velich, quien acompañó su declaración con imágenes del informe realizado del por Duarte sobre la autopsia que se realizó seis horas después del crimen.

