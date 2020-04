Cristina: "El Senado ya puede sesionar virtualmente, saludos a todos y todas"

Luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara este viernes el análisis del pedido de Cristina Kirchner, que buscaba que el máximo tribunal se expidiera sobre la validez de las sesiones on line en el Senado, este sábado 25 de abril la ex mandataria festejó esa resolución judicial desde sus redes sociales, recalcando que al señalar que "el Senado debe decidir su propio reglamento", el máximo Tribunal avaló de forma implícita la realización de las sesiones virtuales cuya validez pedía justamente el proceso inciado por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort,

La decisión de la Corte, adelantada esta semana por PERFIL, fue por unanimidad y la mayoría integrada por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti resolvió que la Cámara Alta "tiene las atribuciones para interpretar su propio reglamento", mientras que Horacio Rosatti tuvo un voto concurrente, en el que declaró que la Corte no tiene “competencia originaria” para tomar la presentación de la vicepresidenta. En el caso del juez Carlos Rosenkrantz, mostró una disidencia parcial y rechazó “in limine” el planteo por considerar que no constituye un recurso regulado en la Constitución.

Ante ese cuadro, Cristina Kirchner destacó esta mañana en Twitter que "el Congreso ya puede sesionar virtualmente" y remarcó que "nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes", tras el rechazo de la Corte Suprema al planteo que había realizado para determinar si era constitucional ese esquema de trabajo legislativo. "¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin... Saludos a todos y todas", escribió la titular del Senado a través de su cuenta de Twitter.

Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 25, 2020



También la abogada que había motorizado esa presentación de CFK ante la Corte, Graciana Peñafort, había destacado poco antes que el el fallo de la Corte Suprema de Justicia dejaba en manos del Senado la posibilidad de realizar sesiones virtuales, considerando que "entonces esa forma de debate ha quedado blindada".

"Ya nadie puede impugnar una sesión virtual", subrayó Peñafort, destacando los alcances que tendrá la sentencia de la Corte en el futuro. En declaraciones a radio AM 750, la funcionaria legislativa señaló que la Corte no se expidió "sobre el fondo de la ley, porque todavía no hay ley (de impuesto a los grandes patrimonios), pero sobre el procedimiento sí, y ha quedado blindado el procedimiento (las sesiones virtuales)". "La Corte nos rechazó la acción, pero la pregunta que fuimos a hacerle, la respondió", remarcó Peñafort.

