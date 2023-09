Cientos de argentinos estuvieron varados hasta esta tarde en Atlanta, Estados Unidos, desde el último viernes debido a la postergación constante de un vuelo de la aerolínea Delta Air Lines con destino a Buenos Aires. En ese sentido, según relató una de las pasajeras afectadas a PERFIL, tan solo este domingo "cambiaron diez veces el horario del vuelo".

El vuelo estaba programado originalmente para partir el viernes 9 de septiembre a las 16:30 (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Según el cronograma inicial, el avión aterrizaría a las 9 del día siguiente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Drama en el aire: falleció una pasajera argentina en un vuelo de Iberia que venía desde Barcelona

En total, 221 argentinos conformaban la lista de pasajeros, quienes estuvieron "sin valijas, sin medicaciones y con la misma ropa" desde que despacharon las valijas el viernes pasado. El único vuelo afectado era el que tenía destino a Buenos Aires, siendo que en los demás "parecía que había movimientos de aviones".

Mientras los viajeros esperaban en el aeropuerto a ser llamados para realizar el embarque, comenzaron a ser notificados de que el vuelo se postergaría. En un inicio, según indicó la pasajera a este medio, la primera explicación consistió en que hubo una tormenta en Orlando, aunque solo llovió una hora.

Luego, informaron que había una tormenta en Nueva York, por lo que los pilotos del avión se encontraban demorados, a lo que se sumó, más tarde, que hubo una alarma en el aeropuerto. Finalmente, esta mañana precisaron que había paro de pilotos. Asimismo, durante la jornada enviaron a una azafata desde Holanda para tener personal a bordo, a lo que se sumó un piloto que viajó desde Nashville, aunque en el medio "perdió el avión".

"El viernes estuvimos trece horas en el aeropuerto y se fue postergando el vuelo, pero recién a la noche la empresa Delta Air Lines sugirió que pasáramos nuestros tickets para el día siguiente porque ya estábamos perdiendo la conexión. No nos pagaron hotel ni comidas ni remises para salir del aeropuerto y luego regresar", comentó la pasajera afectada.

Y agregó: "Desde el viernes estamos en el aeropuerto. Ayer nos metieron tres horas en un hotel y nos dieron un voucher para comer pero a las 5:30 teníamos que volver al aeropuerto. Cambiaron diez veces el horario. La opción de pasar a otra aerolínea es arriesgada porque si hay problemas no se van a hacer cargo de nosotros".

Durante esta jornada, se anunció que el vuelo estaba "En horario", aunque luego volvió a postergarse. Finalmente, a las 14 (hora local) comenzaron a embarcar. Además, entre los pasajeros afectados realizaron un grupo de WhatsApp para pedirle a la aerolínea que les devuelvan el monto del pasaje. "A mí me van a descontar lo que falto del trabajo. ¿Quién me lo paga eso, la aerolínea?", expresó la viajera.

"Hay gente en situación dramática, algunos en silla de ruedas", manifestó. En ese sentido, relató que una mujer tenía que arribar a Buenos Aires para velar a su padre, siendo que el cuerpo se encuentra en una morgue esperando a su arribo para el funeral. Por su parte, un joven expresó llorando "Ustedes no entienden, no saben lo que estoy pasando" debido a que falleció su papá, aunque no sabía si "ahora o antes del vuelo".