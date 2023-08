Diez personas murieron por la impactante caída de una avioneta sobre una autopista en Malasia

Según informaron autoridades locales, al menos diez personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en una autopista al oeste de Malasia este miércoles 16 de agosto. Dentro de las víctimas mortales se encuentran los conductores de un coche y una moto que circulaban por la zona.

El hecho ocurrió en torno a las 14:50 (hora local), cuando la aeronave, que había partido de la Isla de Langkawi, se aproximaba al aeropuerto en el estado de Selangor. A bordo viajaban dos tripulantes y seis pasajeros, entre ellos un político del estado de Pahang identificado como Johari Harun. El accidente se produjo en las afueras de Shah Alam, capital del estado de Selangor.

"Por ahora, puedo decir que al menos diez personas murieron en el accidente aéreo. Dos que pasaban por el lugar, uno en automóvil y otro en moto, también perecieron junto con los ocho que iban a bordo del avión", declaró a AFP Mohamad Iqbal Ibrahim.

El jefe de la autoridad de aviación civil, Norazman Mahmud, anunció la apertura de una investigación sobre las causas del siniestro, ya que no consta que el piloto emitiese alerta alguna. Al respecto, el jefe de policía de Selangor, Husein Omar Khan, precisó que "la aeronave, que ya había recibido autorización para aterrizar, no hizo ninguna llamada de emergencia". "El avión estaba a dos minutos de aterrizar. Tenemos el manifiesto de vuelo, pero no podemos revelar ningún detalle en este momento", agregó.

"Fue como la explosión de un cohete": el relato de los testigos

Por su parte, Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, exmiembro de la fuerza aérea de Malasia, informó que vio el avión volando erráticamente. "No mucho después de eso, escuché un fuerte estruendo", indicó a los periodistas. "Aceleré hacia el lugar y vi los restos de un avión. También vi (un) cuerpo humano en llamas. No pude hacer nada", manifestó.

El portal de noticias en línea Malay Mail citó a testigos oculares que contaron que el avión explotó al impactar contra el suelo, siendo que algunos de los escombros del accidente golpearon una motocicleta. En ese sentido, los videos compartidos por los usuarios en las redes sociales mostraron fuego y columnas de humo negro que se elevaban desde el lugar del accidente en un césped al costado de una carretera principal en Shah Alam.

Según el medio británico Daily Mail, un dentista que se encontraba trabajando en la zona explicó que "todavía estaba traumatizado por el sonido del avión que pasaba y se estrellaba". "El sonido era tan fuerte que sacudió todo el edificio. Fue como la explosión de un cohete", añadió. Asimismo, un residente contó que "el piloto y un pasajero estaban muertos en la escena. (El avión) Se estrelló contra la carretera y luego se fue hacia la hierba".

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, expresó en nombre del Gobierno sus condolencias por lo ocurrido y destacó la labor de los servicios de emergencia, según el diario local New Straits Times.

mb / ds